La Universidad de Salamanca logra el proyecto europeo Jean Monnet para consolidar una revista ‘online’ de referencia mundial en asuntos europeos

El rector, Ricardo Rivero, ha participado esta mañana en la presentación de la “Red Jean Monnet: European Papers: A Journal on Law and Integration”, concedida por la Comisión Europea a la Universidad de Salamanca con una dotación de 280.000 euros para los próximos tres años, que permitirá consolidar la revista online de referencia mundial en asuntos europeos.

Para la puesta en marcha de este proyecto, liderado por el director de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Salamanca, Juan Santos Vara, se ha contado también con la asistencia de Juan Luis Ballesteros, analista político en representación de la Comisión Europea en España; y Pilar Jiménez Tello, vicesecretaria general de la Universidad de Salamanca.

En la red también forman parte profesores de las universidades de La Sapienza, Sorbonne, Amsterdam, Oslo y Twente, quienes en 2016 pusieron en marcha la revista “European Papers: A Journal on Law and Integration”. Se trata de una publicación periódica que está disponible online y que no depende de ningún grupo editorial. Los trabajos se publican en inglés, francés, español e italiano. En estos años, la revista se ha consolidado como una publicación de referencia a nivel mundial en temas europeos, cuyo éxito lo prueban los cientos de descargas que se registran cada semana de los trabajos publicados.

El objetivo de la Red Jean Monnet concedida ahora a la Universidad de Salamanca es contribuir a desarrollar la revista en los próximos años. A la vez, está prevista la organización de mesas redondas, conferencias y cursos de verano de dimensión europea por parte de las universidades del consorcio, que versarán sobre los grandes desafíos que afectan a la integración europea, entre los que se puede mencionar el Brexit, el cambio climático, el terrorismo o la gestión de la inmigración, entre otros.

Refuerzo de la investigación y la docencia en temas europeos

En definitiva, la Red Jean Monnet liderada por la Universidad de Salamanca constituye un instrumento concebido para potenciar los debates transnacionales sobre los problemas que afectan a los ciudadanos europeos a partir de la revista “European Papers”. La Red contribuirá también a reforzar la investigación y la docencia sobre estudios en las universidades del consorcio.

La concesión de la Red también supone un reconocimiento de las actividades desarrolladas por parte de la Cátedra Jean Monnet en Acción Exterior de la UE en los últimos tres años, de la que es titular el profesor Juan Santos Vara. Se han organizado más de 40 actividades en el marco de esta Cátedra, en las que han participado académicos de un gran número de universidades europeas, eurodiputados, jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia, directores de los servicios jurídicos de las instituciones europeas y del Gobierno de España.

Con todo, la Red Jean Monnet contribuirá a fortalecer los estudios europeos en la Universidad de Salamanca al intensificar las actividades académicas y líneas de investigación que se han desarrollado en los últimos años y que han convertido al Estudio salmantino en uno de los centros españoles más consolidados en este campo.