La Universidad de Salamanca homenajea al personal que se jubilará este año

Los profesores y alumnos que han pasado por la Facultad de Medicina en las últimas cuatro décadas han encontrado en la conserjería del centro la cara amiga de Alejandro Quintano, personal de administración y servicios que se jubilará en octubre. “Llevo 38 años en Medicina, entré cuando estaba en el edificio viejo de Fonseca y en la calle Espejo y luego inauguré el nuevo edificio en el Campus Unamuno y allí sigo”, comentaba este miércoles con humor Alejandro Quintano y reconocía que el centro y la Universidad han cambiado mucho, pero siente que el personal de Conserjería siguen cumpliendo una labor muy importante.

Alejandro Quintano forma parte de la treintena de trabajadores de la Universidad de Salamanca que este miércoles recibió un sentido homenaje por su jubilación. También fueron distinguidos los trabajadores que han cumplido 15, 25 y 35 años en la institución académica y los ganadores del Concurso de Ideas y Mejora.

“Antes dábamos las papeletas con las notas, así que me conocía todos los nombres de los alumnos, ahora la relación es un poco más distante, pero sigo teniendo muy buen trato con profesores y estudiantes”, aseguró Alejandro Quintano y reconoció que siempre intentó tratar como un padre a los alumnos: “He visto cómo muchos estudiantes se han convertido en catedráticos. Con algunos me he reencontrado años después y me han reconocido y se han parado a saludarme”, comentó con orgullo y recordó con especial cariño al catedrático Sisinio de Castro, médico que da nombre a un centro de salud de la ciudad: “Llegaba con sus ocho diapositivas y daba unas clases tan magistrales que incluso venían médicos de los pueblos a escucharle”.

De las diapositivas han pasado al ordenador y a la retransmisión de operaciones en directo. “Hemos teniendo que aprender mucho de Informática”, señaló y reconoció: “Voy a echar de menos el madrugón porque soy el primero en llegar a la Facultad sobre las 7:15 horas cada día para que todo esté listo cuando lleguen los estudiantes”.

Como Quintano, toda una vida lleva también Ana Gallego en el Estudio, y más en concreto en el Departamento de Química Analítica. “Terminé de estudiar Administrativo y Secretariado y mi profesora de Taquigrafía me llamó para decirme que había un puesto libre en la Universidad. Desde entonces estoy aquí”, explicaba ayer con emoción esta trabajadora de administración que recordó a Jesús Hernández, su primer ‘jefe’. “Ahora el director es Carmelo García, que conocí cuando era estudiante”, aseguró y afirmó orgullosa: “Trabajar en la Universidad es especial, siempre estás con gente joven, muy al día de todo”.

Junto a los que llevan toda una vida estuvieron en el acto los que cuentan con 15 años en la institución, como Pedro Díaz, que se especializó en Japón y ha visto crecer y mejorar la biblioteca del Centro Hispano-Japonés. “Espero seguir muchos años más aquí”, confesaba antes de recoger su premio.

A todos ellos el rector Ricardo Rivero y el gerente Ricardo López les agradecieron su capacidad para estar a la altura institucional que requiere el servicio público que es la Universidad. “Pasáis a formar parte del legado de la Universidad”, apuntó el gerente en relación al personal que alcanza la edad de jubilación.

Ricardo López sacó pecho del buen hacer del personal de administración y servicios del Estudio que desde que terminaron las restricciones ha atendido con total normalidad a los usuarios. En este sentido, el gerente lamentó el “deterioro” del servicio público que están sufriendo los servicios públicos de algunas instituciones a punto de llegar al “colapso”.

Frente a esas situaciones, López recordó que el personal de la Universidad “ha respondido con mucha eficacia” al aumento de la presión en la gestión por los cambios normativos que ya se han puesto en marcha y advirtió que quedan otros por llegar. Un ejemplo de “compromiso institucional”, incidió.