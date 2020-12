La Universidad de Salamanca apuesta por la detección precoz del Alzheimer y la estimulación temprana

Diagnosticar el Alzheimer antes de que el paciente presente síntomas es el objetivo del “Proyecto Edades” que va a desarrollar el profesor de Enfermería y Fisioterapia, Ángel Luis Montejo.

“Las quejas de pérdida leve de memoria no reciben la atención adecuada hasta que han pasado dos o tres años. Cuando se diagnostican no existe el tratamiento adecuado, con los fármacos actuales solo se aminoran o ralentizan los síntomas, y tampoco tenemos instrumentos para buscar soluciones no farmacológicas”, lamentó el experto que concluyó: “Se diagnostica tarde y no tenemos instrumentos para tratar a los pacientes”.

Montejo y su equipo se han propuesto terminar con esa carencia y, con el apoyo de la Universidad y del Ayuntamiento, pretenden hacer un cribado entre unas 1.000 personas que están sufriendo las primeras pérdidas de memoria. El programa está abierto a personas de todas las edades aunque Montejo señaló que estos problemas suelen producirse a partir de los 60 años. A las personas con síntomas previos se les aplicarán unos biomarcadores avanzados para ver si se puede determinar de forma anticipada la enfermedad y si es así participarán en ensayos clínicos y en un programa de estimulación cognitiva precoz.

La idea es que el próximo año 40 personas se beneficien del programa en el que participarán tres expertos en diagnóstico y en estimulación precoz que trabajarán con los seleccionados en dos sesiones semanales de dos horas y media cada día. Además, un día a la semana se llevarán a cabo actividades de tipo cultural y social.

“Vamos a apoyar institucionalmente el proyecto porque no encontramos una línea de apoyo más adecuada que mantener la reserva cognitiva”, aseguró el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, durante la presentación de la iniciativa e insistió en la importancia de la detección temprana para evitar las peores consecuencias de las enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo de las personas. En este sentido, Ángel Luis Montejo aseguró: “Nos enfrentamos a una enfermedad que es una epidemia en nuestro siglo”, dijo en relación al Alzheimer y subrayó: “Es una realidad que supera el sistema sanitario e investigador debido al alto número de pacientes diagnosticados de forma tardía”.