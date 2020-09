La Universidad de Salamanca retomó este martes el proyecto estrella dentro de su apuesta por la presencialidad segura: Diancusal, consistente en la realización de test serológicos a la comunidad universitaria para la detección de anticuerpos anti COVID-19.

Medio millar de personas pasó por la Clínica Odontológica en el primer día de la segunda y tercera fase del proyecto, cerca de 300 eran docentes y personal de administración y servicios, y 200 estudiantes de las áreas biosanitarias o de titulaciones que han adelantado el inicio del curso al mes de septiembre, según explicó el responsable de la iniciativa, el catedrático y decano de la Facultad de Farmacia, Antonio Muro.

El pasado sábado comenzó la cita para las extracciones y hasta el martes por la mañana ya la habían solicitado un total de 1.834 personas, una cifra que Antonio Muro valora de forma muy positiva, pues demuestra el interés que ha suscitado el estudio a todos los niveles, y confía que los números se vayan incrementando considerablemente en los próximos días, a medida que los alumnos comiencen a llegar.

Para participar, los interesados deben inscribirse a través de la web https://diancusal.usal.es. Los organizadores recuerdan que el análisis no podrá realizarse si no se ha cumplimentado previamente la encuesta epidemiológica requerida y solicitado debidamente la cita on line.

Diancusal es un proyecto en de la Universidad de Salamanca pero en él colaboran el Complejo Hospitalario Asistencial de Salamanca, el Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León y el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). Dividido en 4 fases e iniciado en el mes de julio con la puesta en marcha de la fase I, el proyecto continúa ahora con la fase II, dirigida a estudiantes del campus biosanitario y de otros campus cuya incorporación está prevista en el mes de septiembre, y la fase III orientada al profesorado, PAS e investigadores de toda la Universidad. Las extracciones se realizarán en la Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca, ubicada en el Campus Unamuno, en horario de mañana para el PDI y PAS y en horario de tarde para el alumnado.