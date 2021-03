La única mujer que busca trabajo en Salamanca ¡a los 75 años!

Le han dicho que es la única persona de 75 años que cobra el paro en Salamanca y a Mirtha no le extraña en absoluto. Son pocos los trabajadores por cuenta ajena que después de los 65 años siguen en activo en la provincia, la mayoría de ellos autónomos y, en buena parte, vinculados al sector de la agricultura, porque los del comercio y la industria optan por el retiro.

Pero la chilena es una excepción debido a una mochila cargada de experiencias de emigración, dolor, tragedia y mucho trabajo. Después de todo eso, necesita cotizar dos años más para cumplir los 15 años que le dan derecho a una pensión mínima. “Sería unos 600 euros al mes. Esto estaría bien”. Sería una cantidad suficiente para seguir adelante, ahora que tiene a su cargo a un sobrino, “que está en España con protección internacional”.

No ha llegado al mínimo de cotización en nuestro país entre otras cuestiones porque tuvo que dejar de trabajar para cuidar de su hija, víctima de la mala suerte y de un tiroteo en Caracas (Venezuela) que la dejó parapléjica y con un dolor neuropático que no ahogaba ni con cinco horas de gritos. Vino a España buscando una solución a su terrible dolencia, sufriendo estoicamente durante el vuelo, aunque finalmente no encontró consuelo tampoco en Salamanca. “Estuve cuidando seis años de ella y, aunque se beneficiaba de la ayuda de la Dependencia, no me reconocieron ese trabajo que a otros cuidadores sí”.

Tras el fallecimiento de su hija acabó cuidando a una señora en el municipio de Villoria, pero la mala suerte volvió a llamar a su puerta. Esta vez fue la pandemia de coronavirus. La mujer se contagió y ella también -incluso estuvo en el Hospital de Salamanca ingresada- con un coágulo en el pulmón derecho incluido. Tras varios meses de hospitalización recibió el alta, pero aún seguía dando positivo en las PCR y arrastraba secuelas, que ya ha superado. Lo que no recuperó, después de tanto tiempo, fue el trabajo. Por eso ahora busca una ocupación para mantenerse y para alcanzar una jubilación bien merecida.

“Me encuentro con fuerza a pesar de mi edad, pero precisamente por mi edad no encuentro trabajo”. Ese es ahora su principal objetivo: “Dos años más cuidando mayores, porque no creo que pueda tener otro empleo”. Lo confiesa a pesar de asegurar que tiene formación en estudios superiores, en concreto de Enfermería, estudios que cursó en Chile y que por sus años tampoco ha podido homologar en nuestro país.

También se ha formado en España, hasta donde llegó hace 15 años junto a su madre. “Ella era de Castilla la Vieja, en concreto de Asturias, por lo que era española y yo también”, aclara Mirtha. “He cuidado a mayores y sé administrar medicación. Tengo conocimientos y me he actualizado con cursos de formación del Ayuntamiento y de la Junta”.

Estos son sus avales para, en plena pandemia, salir del paro que se le acaba en junio. Si no encuentra un empleo, ese sigue siendo su límite para comenzar con la incertidumbre y las estrecheces. Dos años más de cotización con 75 vividos. Una meta que Mirtha confía en alcanzar.