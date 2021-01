La tristeza de los mayores salmantinos: “Mentalmente otro confinamiento sería la puntilla”

Este pasado 18 de enero fue el día más triste del año, popularmente conocido como ‘Blue Monday’. El origen de esta tradición se remonta a 2005, cuando Cliff Arnall, profesor de la Universidad de Cardiff, dijo haber encontrado la fórmula para conocer el día más triste del año. Según el experto, el tercer lunes de enero es el día en el que la sociedad acumula más tristeza por varios motivos: la presión asfixiante por las deudas de Navidad, no haber cobrado el sueldo de enero, la llegada del frío o los propósitos de año nuevo que ya damos por perdidos. A todos estos fenómenos, este año se suma el coronavirus. Y si hay un colectivo que asegura estar pasándolo mal eso son los mayores.

“Otro confinamiento domiciliario sería la puntilla. Si no nos mata el COVID nos matan psicológicamente. Las personas mayores no lo aguantarían, sería un duro golpe”. Así lo afirma Francisco Gómez, el presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca. En una conversación mantenida con este diario, Gómez indica que se trata de uno de los colectivos a los que, mentalmente, la pandemia le está afectando en mayor medida. “Lo estamos llevando bastante mal, aislados, con los centros de mayores cerrados y sin las actividades de ocio a las que estábamos acostumbrados, que para muchos era su única vía de escape”. De ahí que algunos estén experimentando cambios en su personalidad. “Ya no es solo el bajón físico que podemos apreciar en algunas personas sino también otro tipo de manifestaciones, nos volvemos más contestones, con un mal humor continuo o incluso un poco agresivos”, apunta.