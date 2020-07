La tradición centenaria con la que Salamanca no podrá cumplir este año

No hay Fiestas ni Ferias que anunciar, y menos cuando el Ayuntamiento celebra hoy en el cementerio San Carlos Borromeo un acto de homenaje a las víctimas de la Covid-19 y la Catedral albergará mañana una misa funeral por los difuntos de la pandemia. Por ello por primera vez en décadas el Ayuntamiento de Salamanca renuncia este año a instalar La Mariseca. El símbolo compuesto por la bandera española y la silueta negra de un toro que cada 25 de julio, coincidiendo con la festividad de Santiago Apóstol, se coloca en la espadaña de la Casa Consistorial no ondeará este verano, según han confirmado a este periódico fuentes del Gobierno municipal.

Históricamente La Mariseca, que acostumbra a retirarse el 21 de septiembre (San Mateo), ha servido para anunciar los festejos taurinos que se celebrarán en honor a la patrona del municipio. Por ello, durante muchos años sobre el lomo del toro se escribían las fechas en las que tendrían lugar. Con el tiempo, la instalación de la enseña en lo alto del Ayuntamiento por parte de los bomberos y con sonidos de pasodoble ha pasado a anunciar la proximidad de todas las celebraciones en honor a Santa María de la Vega. De ahí, que el 25 de julio ha sido habitualmente la jornada que han elegido los últimos alcaldes para presentar la programación de Fiestas de cada año. Pero, este año no será así. Y ni el Consistorio ni los expertos consultados por este periódico se atreven a afirmar con certeza cuándo fue la última vez que la capital del Tormes no cumplió con esta tradición.

Este septiembre no habrá Fiestas. Conforme a las directrices de la Junta de Castilla y León, el alcalde, Carlos García Carbayo, y su concejal de Cultura, María Victoria Bermejo, insisten en ello día tras días ante las preguntas de los periodistas. Sí habrá un programa de actividades culturales que se ajuste a las medidas de prevención sanitarias para evitar rebrotes. Los conciertos en la Plaza están descartados, no se ha anunciado ningún espectáculo taurino, los feriantes ya han renunciado a instalarse en La Aldehuela y cualquier acto masivo, como los fuegos artificiales, parece inviable. De hecho, el Gobierno municipal ha descartado elegir pregonero. Por todo ello, La Mariseca pierde en 2020, según entiende el Ayuntamiento, su sentido.

Manuel Villar y Macías, en su Historia de Salamanca, apunta que el 13 de agosto de 1455 el Ayuntamiento dispuso que a quien pintara y colocara este símbolo se “le daba un toro de los que eran muertos en las corridas”. No es el único historiador que señala que la tradición se remonta al siglo XV y desde entonces, aunque su lugar de colocación haya variado, tan solo ha dejado de izarse en situaciones excepcionales, ya que hay referencias a su instalación a lo largo de los siglos posteriores. No existe un registro. En 1935 este periódico criticaba en sus páginas de opìnión que ese año el Ayuntamiento se había olvidado de instalar La Mariseca. Y en los posteriores ejercicios, durante la Guerra Civil, la prensa no se hizo eco de su colocación, por lo que muy probablemente no llegó a ubicarse tampoco. Fue en la portada de LA GACETA del 25 de julio de 1939 cuando bajo una foto de la espadaña del Consistorio se leía: “He aquí La Mariseca popular que tantas veces hemos visto colocar sobre el Ayuntamiento el día de Santiago Apóstol”. Desde entonces se ha mantenido la tradición, si bien en algún momento se trasladó al 25 de agosto y en 2007 regresó a su fecha original.

La tradición se remonta a antes de la construcción de la Plaza. En sus inicios, se colocaba en el Rollo que había en la plaza de San Martín. Según la revista “Salamanca y sus costumbres” de 1928, tras la construcción del ágora (1755) y hasta mediados del siglo XIX, se izaba en el frontón del Pabellón Real, por ser el primero del monumento que se construyó. Desde mediados del siglo XIX (1840) hasta nuestros días, el lugar elegido para su ubicación es la espadaña del Ayuntamiento.

También su forma ha cambiado. Según explica en su obra Villar y Macías “consistía en un bastidor cuadrilongo, sobre el que se extendía una tela roja y en ella, al pie de la imagen de un negro toro, se trazaban gruesas cifras de guarismos, con que se anunciaban los días de las funciones; pero desde 1840, cuando se estrenó la plaza de San Francisco, se mudó en un toro de hoja de lata”.