La torrija, más cara que nunca

LA GACETA ha salido a la calle para conocer la realidad de los obradores y confiteros salmantinos. Cristina González, presidenta de la Asociación de Empresarios de Panadería, lamenta la situación actual: “Los huevos y el azúcar están al doble. El precio del coste de la torrija respecto al año pasado, ha subido un 40% como mínimo”, explica. En sus pastelerías, Cristina ha subido el precio de la torrija cuarenta céntimos. “La tienes que subir para intentar cubrir costes y olvidarte de ganar. Tampoco puedes ponerle un precio exagerado, porque no las vendes”, recalca. En los últimos diez años, ha notado una tendencia general en las ventas: “Antes todo el mundo las hacía en casa. Ahora hay mucha gente que prefiere ir a por ellas a una pastelería. Y este año más aún, si te pones a comprar los ingredientes no te sale rentable”, explica. La venta ya ha empezado y prevé que será estable durante toda la Semana Santa.

Manuel Sánchez dirige el obrador de Confiterías Santa Lucía. Estos primeros meses de 2023, ha pasado a pagar el aceite, el azúcar y los huevos a más del doble, a pesar de comprar su materia prima en grandes cantidades. Lo mismo le ha pasado con la electricidad: “Hemos pasado de pagar 3.200€ de luz al mes, a pagar 8.000€. Es insostenible para una empresa pequeña. No podemos con la subida desorbitada de todo”, lamenta. A pesar del aumento de los costes de producción, asegura que no ha repercutido en exceso en el precio final: “Todo negocio tiene la pretensión de ganar. Nosotros nos conformamos con no tener que colgar los trastos”, asegura. Actualmente, está vendiendo la torrija un 8 y un 9% más cara que al año pasado: “Si atendemos a los costes, deberíamos de haberla subido un 60%”, aclara.

Ha notado durante los últimos años que la torrija “se ha puesto de moda” y que las nuevas generaciones prefieren disfrutarla fuera de casa.“Antes todo el mundo las hacía y era algo muy casero. Los restaurantes la han puesto de moda y la sirven con propuestas gastronómicas innovadoras, que sin duda llaman la atención. Además, todas las pastelerías la ofrecen. Hace diez años eso era impensable”, afirma Manuel.

De crema kinder, con yema tostada, de tiramisú, de arroz con leche o en su versión más tradicional, el postre típico conquista hasta los paladares más exquisitos.