La tensión vecinal se dispara por el uso de las piscinas comunitarias

El incumplimiento, en algunos casos, de la normativa que se aplica en las piscinas comunitarias (la misma que en los recintos públicos) como la distancia social de 1,5 metros entre personas no convivientes o en su defecto el uso de mascarilla, están elevando los conflictos personales y deteriorando las relaciones vecinales, según corroboran los administradores de fincas.

“Aunque la sociedad salmantina ha demostrado un nivel de madurez y los ciudadanos son bastante responsables, siempre hay excepciones y el peligro está en esas excepciones”, reconoce presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca, Ángel Hernández. “La tensión y enfrentamiento vecinal subsiste. Lo estamos viendo y padeciendo. Los vecinos más estrictos en el cumplimiento de la norma se quejan de otros vecinos. Somos los primeros a los que llaman y hacemos recomendaciones con carácter genérico para que todos seamos responsables. En el vaso de la piscina cuando hay socorrista éste tiene cierta facultad para llamar la atención en caso de que no se cumpla la norma, pero fuera del vaso los adultos deben dar ejemplo a sus hijos con las distancias en las relaciones personales, con la mascarilla, y también los jóvenes deben cumplir”, recuerda Hernández, que insiste en que “el coronavirus está ahí, se están produciendo rebrotes y depende de la responsabilidad que no nos toque”.

Cabe recordar que la inseguridad generada por una normativa nada clara y cambiante durante semanas ya propició conflicto entre los vecinos que optaban por abrir la piscina y por los que no. Finalmente ha habido comunidades que han abierto, otras que no, y otras que dijeron que no y finalmente han reculado. En cuanto a los aforos, el presidente de los administradores de fincas asegura que el “nivel de uso es similar a otros veranos anteriores” pero no se ha apreciado que “se superen los aforos”. “Hay menos gente que sale de vacaciones, pero por contra hay vecinos que han tomado la decisión de no usar la piscina comunitaria y al final la cifra se compensa”, explica.

En cuanto a las juntas de propietarios se han comenzado a convocar sólo las más urgentes, mientras el resto de comunidades sigue funcionando con actuaciones de sentido común.