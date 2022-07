La temporada de baño empieza con poca fuerza en Salamanca

La intensa ola de calor de mediados de junio animó el inicio de la temporada de verano en las siete piscinas municipales de Salamanca capital, con unos 3.000 bañistas diarios totales en la primera semana. Sin embargo, el descenso de las temperaturas desinfló la afluencia.

Finalmente el resultado de junio, según los datos recopilados por el Consistorio desde el día 11 de apertura al día 30, es de un total de 34.510 bañistas -sin contar asistentes a cursos y a la climatizada de San José-. Se trata de una cifra un 20% menor que los 43.521 bañistas contabilizados del 12 al 30 de junio en el pasado año 2021, cuando además había restricciones de un 75% de aforo por la pandemia.

Este año, la piscina del Helmántico se ha sumado al paquete del abono municipal, pero los problemas con el agua que obligaron a cerrar el vaso durante varios días, también ha deslucido el estreno.

Así, según el balance del Ayuntamiento, la instalación de Garrido sigue siendo la favorita por los salmantinos para refrescarse con más de 11.000 usuarios en junio, seguida de San José, con más de 8.000 y La Aldehuela con 7.000. En cuarto lugar se sitúa la piscina Rosa Colorado, conocida popularmente como la ‘Sindical’, que recibió casi 3.600 usuarios; seguida de Tejares con 2.600; Helmántico con casi 2.500; y en último lugar se sitúa la piscina de Pizarrales con 1.500 bañistas.

Los datos de este junio de 2022 no son comparables con 2020, cuando la pandemia y las restricciones mermaron la afluencia a 9.372 bañistas en sólo nueve días de apertura de ese primer mes. Si se comparan con 2019, cuando aún no existía el coronavirus, el estreno de las piscinas municipales fue más que aceptable con algo más de 25.000 usuarios y eso que el inicio de temporada se hizo efectivo el día 22 de junio, once días después que en este año 2022.