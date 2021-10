La telemedicina de Sacyl tropieza en los pueblos por la ausencia de un internet de calidad

La Consejería de Sanidad quiere retomar de inmediato su plan de ‘telepresencia’ en las zonas rurales -telemedicina-, pero el documento que está haciendo circular no convence a los coordinadores de centros de salud y puntos de atención continuada: “Están haciendo un plan sin tener en cuenta los problemas de conexión a internet que hay en la provincia”, valoran.

Aunque es en Soria donde más quejas se están acumulando, los médicos salmantinos también recelan de un proyecto que “suena todavía a ciencia ficción” y que despierta sospechas en los sindicatos médicos: “Esperemos que detrás de esto no haya una intención de sustituir médicos de guardia por enfermeras con un equipo de videollamadas”.

El proyecto de la telemedicina arrancó a finales de 2019, cuando Sacyl invirtió cerca de 900.000 euros en la compra de 225 equipos que conectarían los puntos de atención continuada rurales con los hospitales de cada provincia. La intención era empezar atendiendo casos de posibles ictus, infartos, sepsis y urgencias pediátricas, en las que el especialista del Hospital orienta a los profesionales de Atención Primaria tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de urgencia. La instalación de estos equipos se iba a desplegar en el primer semestre de 2020, pero la irrupción del covid paralizó completamente el plan.

Una vez superada la peor parte de la pandemia, Verónica Casado quiere apostar por la telemedicina como pieza estratégica en su plan de reordenación de la Atención Primaria rural y ya ha hecho circular la descripción de los equipos que se van a instalar, pero el documento —fechado en junio de este año— ha hecho torcer el gesto a los profesionales de la sanidad rural. “¿Pero esta gente sabe cómo está la conexión aquí?”, se preguntan en una de la zonas de más difícil cobertura de Salamanca.

Un área tan importante como Ciudad Rodrigo -por ejemplo-, que cuenta con un Centro de Especialidades, también sufre los vaivenes de una conexión que deja mucho que desear. “Aquí es frecuente que no llegue la cobertura. Para ver imágenes por Medora generalmente no hay problemas porque es por red interna, pero si hablamos de una videollamada en directo y con muy alta definición para poder apreciar los detalles, entonces ya hará falta una conexión de más velocidad y, posiblemente no la tengamos. Ahora mismo suena un poco a ciencia ficción”, confiesan.

Fuentes del Colegio de Médicos o del sindicato CESM coinciden en que “las área de Fuenteguinaldo, Lumbrales o Fuentes de Oñoro tienen bastantes problema de conexión. Una videollamada de alta definición son palabras mayores”, considera el facultativo Juan Manuel García Paino. Los sindicatos también se muestran alerta: “Puede haber una motivación económica de no aumentar el número de médicos, pero sí de enfermeras en los puntos de atención continuada y que así las guardias se puedan hacer sin médico, pero con un equipo de estos. Por lo que sabemos, incluso el PP y el PSOE están en contra de estas cosas”, añade Paíno, quien recuerda que “la interconsulta con el Hospital y el envío de imágenes ya existía desde hace tiempo”.