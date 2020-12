Ban Yen, tailandesa casada con un salmantino y afincada en la ciudad desde hace años, propietaria de un local de comida mexicana en el barrio de Salesas, ha sido otra de las agraciadas con el Gordo traído de Punta Umbría por el dueño de El Cossío.

“Somos amigos y siempre intercambiamos décimos. Todavía no me lo creo”, repetía Ban Yan, que agradecía este premio en un año difícil para la hostelería. “Ahora podré volver a Tailandia que hace 5 años que no voy a ver a mi familia”, explicaba.