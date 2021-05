La supresión de Sucesiones rebaja la brecha fiscal de Castilla y León con Madrid

Las bonificaciones promovidas por la Junta en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que entraron en vigor este pasado domingo han reducido la brecha fiscal que mantiene Castilla y León con la Comunidad de Madrid, una diferencia que ha contribuido a la pérdida de actividad empresarial en la Región. El principal impacto se da sobre todo en Donaciones, ya que en Sucesiones estaban exentos los primeros 400.000 euros de la herencia. La mejora, eso sí, coloca a Castilla y León entre las autonomías donde la presión en tributos es de las más bajas del país, aunque todavía esté alejada de Madrid.

Una de las desventajas que tenía Castilla y León respecto al sistema tributario de Madrid estaba en el Impuesto de Donaciones. Con la bonificación del 99% se coloca al mismo nivel que la comunidad madrileña, y también a la par que Andalucía y Murcia. Solo Cantabria mejora lo que ofrecen estas cuatro autonomías, ya que allí está bonificado al 100%. En el caso de Sucesiones, la diferencia no era tanta, ya que la exención de los primeros 400.000 euros beneficiaba a alrededor del 90% de los contribuyentes, según los datos de los notarios salmantinos. No obstante, la mejora de introducir la bonificación del 99% también resulta apreciable, ya que en este tributo sí había más comunidades en España que lo aplicaban, tal y como recoge un estudio realizado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Los cambios acercan a Castilla y León a Madrid en materia impositiva, pero no lo suficiente, ya que en otros tributos importantes como el IRPF, Patrimonio, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados sigue estando por encima. El hándicap que tenía la Comunidad para mantener o atraer empresas, al igual que trabajadores, se ha reducido, aunque no lo suficiente para competir en igualdad de condiciones con Madrid. No obstante, podría disminuir más, ya que el presidente de la Junta ha anunciado novedades tributarias en lo que queda de legislatura.