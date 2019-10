La superproducción de Schwarzenegger rodada en Aldeadávila llega este jueves a los cines

El rodaje en la presa se desarrolló en junio del año pasado y en él participaron cerca de 200 personas, algunas de las cuales eran de Aldeadávila y otras miembros de la plantilla de la central hidroeléctrica de Iberdrola.

Las secuencias que se rodaron en la presa tuvieron drones y cámaras de alta velocidad para afrontar la grabación de las escenas más complicadas.

Esta nueva entrega de ‘Terminator’ supone el regreso de James Cameron como productor a la franquicia desde ‘Terminator 2: El juicio final’ (1991), siendo esta su secuela directa y dejando de lado todo lo acontecido en la saga desde entonces.

La película contará de nuevo con Arnold Schwarzenegger en su papel habitual del indestructible cyborg T-800 y Linda Hamilton como Sarah Connor. Connor aparecerá para ayudar a una mujer (Mackenzie Davis) que es mitad humana y a la vez mitad robot, a proteger a una joven (Natalia Reyes) que puede ser clave en el enfrentamiento con las máquinas. La joven, al igual que le ocurriera a Sarah Connor en su día, se encuentra bajo la amenaza de unos robots muchísimo más modernos y que son capaces de recomponerse de forma líquida gracias a la avanzada tecnología de la que disponen.

Aunque la androide en un principio no entiende qué es lo que quiere Connor y se muestra reticente de aceptar su ayuda puesto que no la conoce, finalmente acabará uniendo fuerzas con ella para intentar salvar a la joven y así evitar que el mundo termine de sumirse en el caos. Este nuevo film ignora las tres entregas en las que Cameron no participó: ‘Terminator 3: la rebelión de las máquinas’ (2003), ‘Terminator: Salvation’ (2009) y ‘Terminator: Génesis’ (2015). Esta nueva película será dirigida por Tim Miller (’Deadpool’).