La subida de la luz, una ‘puñalada’ más dolorosa para esta salmantina: “Necesito enchufar la máquina de oxígeno 19 horas al día”

Sabe que este mes de agosto va a pagar más caro que nunca el consumo de tanta energía. “Es mi recurso para vivir, no puedo desconectar la máquina en función de los tramos horarios. La tengo encendida en horas punta, llano y valle. No la puedo desconectar nunca”, añade la salmantina. “ La subida del precio de la luz nos va a suponer un agujero en el presupuesto mensual . Ya pagábamos 80 euros al mes y ahora no sabemos cuánto nos va a subir”, teme la mujer.

Además de tener conectado el dispositivo, carga durante tres horas las baterías de la máquina portátil

Atada a su máquina, también pasa buena parte del día en su vivienda del barrio de Garrido, un segundo piso de una calle poco soleada que les obliga a encender muchas horas la luz. “Se nos junta todo”, se queja Marino, su marido. De momento esta situación seguirá igual, porque Dolores no sabe cuándo superará la secuela del coronavirus. “No sé si arrastraré esta insuficiencia respiratoria para siempre. Me han hecho un TAC, un escáner y varias pruebas más. Hasta que no vaya a la consulta no sabré el resultado”, asume. “Antes hacía vida normal, ella siempre iba la primera en todo”, recuerda Marino. “Iba a gimnasia y a zumba, pero ahora no puedo. Para ir de paseo tengo que ir despacio y parando”, explica la afectada, a pesar de que incluso en la calle va con el refuerzo de oxígeno.

Con esta situación el temor a un recibo disparado de la luz es más que justificado, algo que también sufren otros pacientes como los enfermos renales que se dializan en sus casas y, en menor medida, los afectados por apnea del sueño que requieren de un dispositivo nocturno para respirar mejor, apunta el presidente de la federación de mayores Famasa, Francisco Gómez.