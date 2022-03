La solución que plantea Sacyl para garantizar los médicos en las zonas de difícil cobertura

El exconsejero Sáez Aguado esbozó en 2019 un Decreto Ley para hacer más atractivas estas plazas que finalmente se vio frenado por unas elecciones autonómicas y un cambio al frente de la Consejería. Verónica Casado, su sucesora, también llegó hablando de una necesaria reordenación de la Atención Primaria rural, pero se topó con la pandemia y c on unas elecciones anticipadas cuando parecía que el covid empezaba a retroceder.

El salmantino Pablo Baz añade otro factor determinante: “El problema es que los MIR siguen sin rotar por las zonas rurales. Lo hacen uno o dos meses y de forma voluntaria. Si no lo conoces, no lo vas a elegir y esto no puede ser porque más de la mitad de los médicos de familia van a terminar en zonas rurales sin haberlo conocido antes”. En este sentido, Verónica Casado también se opuso a una rotación larga y obligatoria por zonas rurales cuando lo negoció con las sociedades científicas y los colegios. “Ella nos dijo que ella había participado en el plan de formación a nivel ministerial y que no estaba de acuerdo, pero es innegable que sería positivo”, interpretan.

Otra de las preguntas a resolver es la de cuáles son esas plazas de difícil cobertura. En 2019 se elaboró un mapa con casi 600 puestos de difícil cobertura, de los que 245 eran desde el punto de vista médico. En el caso concreto de Salamanca se identificaron varios puestos en las zonas de Aldeadávila (8 plazas médicas), Fuentes de Oñoro y Vitigudino (16 plazas médicas), pero matizando que dentro de esas zonas había puestos que no se consideraban de difícil cobertura.

“Los puestos de difícil cobertura son aquellos que no se cubren. La mayoría son zonas alejadas, pero dentro de esas zonas hay algunas que sí se cubren fácilmente”, interpreta Pablo Baz.