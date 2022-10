La solución de los expertos para generar sueldos más altos

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, Rafael Muñoz de Bustillo, admite que la estructura productiva de Castilla y León, en la que tiene una gran importancia el sector servicios, tienen salarios muy bajos. “Sobre todo en este ámbito fluctúa mucho la demanda con empleos a tiempo parcial”, advierte, un dato relevante que afecta al salario medio anual que maneja la Agencia Tributaria. Para romper esta tendencia, a su juicio es necesaria una política de refuerzo de ingresos en la parte salarial más baja, más formación e incremento de la productividad de las empresas para que los salarios puedan aumentar, “de tal modo que se cree una estructura productiva capaz de generar más economía”.

En ningún caso considera que las prestaciones medias por jubilación en Salamanca sean altas. “Se compara enfrentando generaciones jóvenes con mayores, pero los mayores reciben sus ingresos en función de las reglas que ya existen y de lo que han ganado”, apunta.

Para el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, Pedro Calero, esta situación no se arregla aprobando leyes. “El problema de las pensiones no se soluciona por ley, sino con euros. Es una cuestión que depende de los recursos”, defiende. Si no se cuenta con esos recursos, como es el caso del sistema de pensión español que es deficitario, Calero explica que se puede cubrir con el sacrificio de los cotizantes, incrementando las cotizaciones; con el sacrificio de la sociedad, elevando los impuestos; o con el sacrificio de la sociedad futura, incrementando la deuda. “La clave de las pensiones y el déficit de cotizantes es de dónde sacas el dinero”, insiste.

Por otro lado, apunta que España tiene un sistema público de pensiones con la tasa de reemplazo más alta de la Unión Europea. “Cuando uno se jubila lo que cobra de pensión media es casi lo mismo que lo que ganaba en su vida laboral, eso es ser muy generoso”. Señala que en otros países de nuestro entorno no viven peor, ya que cuentan con mecanismos de compensación privados que en algunos casos son obligatorios, como fondos de pensiones que pueden ser parciales.