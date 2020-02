¿La señal wifi no llega a toda la casa? Esta es la mejor solución

La llegada de la fibra óptica significó toda una revolución a la hora de conectarse a internet en casa. Las velocidades de carga y descarga aumentaron y los precios de las tarifas bajaron. Esto provocó un doble problema. Solo hay que echar un vistazo a las redes de acceso a internet que capta nuestro ordenador, tableta o teléfono móvil. Son decenas. Eso provoca una saturación porque la mayoría funcionan en el mismo tipo de banda. Cada vecino de un edificio emite su propia wifi y eso causa interferencias y degrada la señal. Asimismo, muchos de los nuevos ‘router’ de fibra óptica no tienen la fuerza suficiente para llevar la conexión a todos los rincones de la vivienda. Esto genera una nueva necesidad. Es imprescindible amplificar la potencia de la red.

Existen algunos dispositivos que necesitan una mayor potencia de señal y no es suficiente con un repetidor. Es el caso de los descodificadores de Orange o Movistar. Estos aparatos no pueden funcionar únicamente con una señal wifi y necesitan una conexión por cable. ¿Cómo solucionamos esto si se encuentran lejos del router? En este caso tenemos que recurrir a la gama de extensores wifi PLC con los que cuenta Medi Markt. Uno de los más vendidos y que está proporcionando unos grandes resultados es el KIT Extensor Powerline AV600 Wi-fi - TP-LINK. Con ello se garantiza un ancho de banda intensivo y una transmisión fluida. La función de estos aparatos es sencilla y constan de dos piezas. Uno de los adaptadores se conecta a la corriente eléctrica junto al ‘router’ y el otro, en la habitación donde se encuentre el dispositivo que necesite un mejor acceso a internet (desde un descodificador hasta un ordenador u otro tipo de aparato) Tan solo hay que emparejarlos de manera sencilla en apenas unos segundos.

Este kit no solo permite una conexión por cable, también emite una señal wifi amplificada para que dispositivos como consolas, tabletas o teléfonos móviles puedan acceder a internet desde cualquier rincón del hogar. Otra de sus ventajas es que, una vez que estén emparejados, no pasará nada por desenchufarlos y volverlos a enchufar. No habrá que volver a realizar esa acción de nuevo.