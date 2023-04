“La Semana Santa de hace 30 años luchaba por sobrevivir y la actual lo hace por superarse”

El bullicio es constante en la Catedral Nueva en la mañana del Martes Santo para la Real Cofradía del Cristo Yacente. Los dos Cristos ya esperan para su salida procesional. Pero, todo es diferente. El hermano mayor ‘sempiterno’ Julián Alcántara cede el testigo después de tres décadas a Roberto García, que no había nacido cuando se fundaba la cofradía.

¿Por qué Julián Alcántara decide dar un paso atrás después de treinta años al frente del Yacente?

—J.A. Yo creo que treinta años es más que razonable que después de tantos años, personas que se han formado a mi lado y garantizan una trayectoria regular como la que hemos tenido se hagan cargo de la hermandad. Yo la idea la tenía plasmada mucho antes, pero por la pandemia se nos trastocaron los planes. Luego, no pensamos que iba a caer en una cifra justa. En 2022 nos debíamos la junta dejar la cofradía dignamente en la calle para que los que lo recibieran lo hicieran igual que antes de la pandemia.

Roberto ha formado parte de su junta directiva como vicehermano mayor, ¿se asegura la continuidad?

—J.A. Yo he procurado enseñarle. Siempre le he dicho: “Quédate con lo bueno y desdeña lo malo”, pero cada uno tiene su impronta personal. Lo que sí le pido es que debata todas las ideas y no las imponga.

¿Qué supone coger el relevo?

—R.G. Es una responsabilidad añadida ser el siguiente hermano mayor después de treinta años porque la cofradía ya estaba muy identificada con su hermano mayor. Ser el siguiente supone enfrentarte a esas dudas lógicas de los cofrades que se pueden preguntar hasta qué punto están preparados para hacerse cargo de la cofradía como hacía Julián.

Juventud, pero muchos años en cargo de gobierno y de vida en la cofradía.

—R.G. Te enfrentas a retos diarios como hermano mayor. Llevo en la cofradía 26 años y he crecido desde niño en la procesión de las palmas, la Resurrección y posteriormente ya en el Jueves Santo. Me incorporé a la junta de gobierno en 2014 como segundo hermano mayor. Se celebraron elecciones y Julián quiso introducir a personas que pudiesen garantizar esa continuidad. Entramos tres o cuatro chavalitos jóvenes, con 23 años. Me he pegado a Julián, Gaspar, Javier, los más veteranos.

Hereda una de las procesiones con el cortejo más regular y cuidado. ¿Hay intención de mantenerlo?

—R.G. En el tema del desfile es tocar lo menos posible, mejorar lo que sea susceptible, pero no volvernos locos y menos de inicio. Todo cambio implica un periodo de reflexión y más en una procesión tan asentada. Este año apenas hay modificaciones, salvo los cirios de los pasos que van a ser de vela de cera natural, en vez de líquidas y el Cristo de la Agonía Redentora sin las ánforas.

¿Cómo ha sido posible la regularidad en treinta años?

—J.A. Los comienzos no fueron fáciles. La cofradía tuvo la gran desgracia de que la imagen que iba a ser su titular no lo fue porque el escultor se negó argumentando una ruptura en los años 80. Es cierto que la realidad fue que plasmó la muerte de cariño hacia su hermano de la imagen y no quiso desprenderse de ella. Partiendo de la base de que la cofradía se rompe al 50%, se empieza a trabajar bajo un proyecto serio con las decisiones muy meditadas y sin altibajos en el número de actos, el belén. Con esa base ha habido que ganarse al público con los pocos cambios que ha hecho muy meditados: el horario al pasar de 01 a 00:00 horas, porque se fijaba porque había muchos hermanos que desfilaban en Jesús Flagelado, pero luego desaparecieron. Incorporamos la promesa del silencio, distinta de la Universitaria, introducir la variante civil con el alcalde. La última decisión fue la del cambio de recorrido: cada vez había menos monjas y pasábamos por una zona más conflictiva por los bares. También fue muy duro dejar la Plaza pero se ha quedado como un lugar de reunión y no de una procesión tan seria como la nuestra. Hemos descubierto la calle Compañía.

¿Se va de hermano mayor con más amigos o enemigos?

—J.A. Creo que más amigos. En ese homenaje que me hicieron a traición me quedé sorprendido de que tenía muchos amigos. Indudablemente, el amigo y el enemigo de la Semana Santa te dura toda la vida.

¿Fue decisivo también como presidente de la Junta de Semana Santa para la declaración Internacional?

—J.A.Marcamos las pautas de la Semana Santa de hoy en día en todos los aspectos. Iniciamos las restauraciones hicimos todas las declaraciones. En la internacional, facilitamos al Ayuntamiento toda la documentación y dejamos que llevará la iniciativa y el protagonismo. Recuperamos las publicaciones, publicamos los pregones. También, Heliodoro Hordás por la publicación de las revistas Christus. Contábamos además del Ayuntamiento con un mecenas que ahora no contamos como es la Obra Social de Caja Duero.

¿Le ha dado algún consejo?

—J.A. Que no sea autoritario y generoso. Que sea él mismo.

¿Roberto, cuál pretende ser su sello?

—R.G. Yo estoy aquí por amor a mi cofradía y no pretendo poner ningún sello personal, solo ayudarla de la manera que pueda.

¿Julián, vuelve a coger el cirio?

—J.A.Tengo un cometido encomendado por la junta de gobierno que es junto a Félix Torres, los dos hermanos de paso junto al Cristo Yacente de forma transitoria. Ser hermano mayor no lo puede ser todo el mundo porque no da tiempo. Las personas que hemos tenido ese honor es impagable que se tiene y hay que desarrollarlo al máximo nivel. Si las fuerzas decaen es mejor retirarse.

¿Cómo ha cambiado la Semana Santa que deja con la que cogió hace treinta años?

—J.A. La Semana Santa que yo cogí estaba con las imágenes muy mal. Las cofradías tienen ahora un afán de superación y entonces era de supervivencia con las imágenes en mal estado de conservación. En el aspecto positivo, vemos que los hermanos mayores estaban más formados que antes. En lo negativo, buscamos más el populismo que la devoción interior. Se ha perdido de devoción y se ha ganado en populismo.

¿Roberto qué mensaje querrías transmitir para estos tres años?

—R.G. Hacer crecer a mi cofradía y sobre todo en la vida interna con más apoyos formativos y la caridad. Seguir apoyando nuestros cultos y actos como ‘El poeta ante la Cruz’. Es un día de recogimiento en el coro de la Catedral. Está muy afianzado, aunque no tanto en el público cofrade como en el cultural. Se puede innovar desde el ámbito musical.