La selva del parque de Los Alcaldes

Los alcaldes es un barrio joven, nuevo y tranquilo que está adoptando cada vez más ese carácter de barrio residencial que no gusta nada a su asociación vecinal. Muchos de sus habitantes son familias con niños, convirtiéndose en uno de los barrios con más posibilidades debido al gran número de población joven que aglutina. Sin embargo, la realidad “es muy diferente” aseguró Román García, presidente de la asociación de vecinos de Los Alcaldes.

Los residentes no están contentos con el mantenimiento de las zonas verdes e instalaciones públicas. Tampoco con la escasez de servicios. El barrio cuenta con abundancia de jardines y parques que se convierten en otra de sus grandes preocupaciones: “Tenemos muchas zonas verdes que solo reciben un lavado de cara y necesitan un mantenimiento constante. El césped de los parques y los arbustos están quemados y secos, las ramas de algunos árboles empiezan a ser un peligro y una larga lista más”, aseguró Román. Se desplazó hasta uno de los parques para enseñar a este periódico la situación en la que se encuentra el césped. Algunos de los árboles necesitan una poda en sus ramas bajas y en algunos puntos se perciben ramas caídas. En los jardines de gran número de calles del barrio se pueden apreciar arbustos secos y restos de basura: “La verdad es que está descuidado al cien por cien, estos jardines son un despropósito”, reconoció. Los restos de basura que se acumulan al lado de los arbustos parecen llevar ahí varios días. “Debería de haber un mantenimiento similar en todos los barrios, sean del centro de la ciudad o no”, aclaró Román haciendo hincapié en que los vecinos se sienten en desigualdad de condiciones.

Muchas madres salen cada tarde a jugar con sus hijos y tienen que trasladarse a parques infantiles alejados del barrio: “Se tienen que ir al de la Salud de Tejares o a otros. Si pudiesen quedarse en el de aquí no tendrían que desplazarse y además ayudaría a que las familias se conociesen entre sí”. Otro punto que preocupa a Román, que el barrio se convierta definitivamente en residencial y no haya implicación vecinal de ningún tipo en el futuro, ya que la asociación no cuenta con ninguna sede: “Es muy difícil hacer barrio si no tienes un despacho en el que atender quejas o una sala donde hacer actividades, es una de las cosas que hemos pedido al Ayuntamiento”, aclaró. La otra cara de la moneda es la escasez de negocios y locales comerciales. No hay cafeterías, oficinas, ni sucursales bancarias, el barrio se reduce a un lugar en el que comer y dormir: “Mucha gente aquí no hace vida, simplemente descansan porque es tranquilo”, afirmó el presidente de la asociación.

Las conexiones con la ciudad también suponen un problema. Muchas personas se trasladan a la ciudad en bicicleta y el carril bici que se habilitó en Los Alcaldes finaliza cuando empieza la carretera general. “Sales a la vía principal y no puedes seguir, el carril bici podría continuar ahí también”, explicó Román. Las personas que van a trabajar en bicicleta, “lo tienen que hacer conduciendo por la acera”, exponiéndose a ser multados por la Policía Local, aseguró el presidente.

Por otro lado están los proyectos culturales abandonados. La posible ampliación del Centro Documental de la Memoria Histórica que se iba a llevar a cabo en 2010 en los terrenos de la propiedad estatal de Los Alcaldes sigue sin ejecutase. En la parcela abandonada solo se puede apreciar un cartel y las malas hierbas creciendo sin control. Román sigue insistiendo en que habría que pelear por ello para traer nuevas oportunidades al barrio: “Sabemos que no es competencia del Ayuntamiento, pero podrían presionar para que este proyecto se lleve a cabo”, reconoció el presidente. Este proyecto lleva en el aire desde 2008, año en el que el Ayuntamiento de Salamanca cedió al Ministerio de Cultura un solar de 6.000 metros cuadrados en el que se construiría un inmueble para usarlo como depósito de documentos.