El destrozo del mercado laboral salmantino provocado por la pandemia ha vuelto a quedar demostrado en la segunda y tercera ola. La combinación de ambas oleadas del virus ha provocado en Salamanca la desaparición de 1.500 empleos en solo tres meses. La hostelería, gimnasios y los centros comerciales han sido los más afectados ya que en noviembre y enero han sufrido dos cierres. La crisis y las limitaciones a la actividad social y económica impiden también el repunte de otros sectores, como queda demostrado en los contratos. En enero solo se firmaron 5.300, una cifra irrisoria, ya que representa un 37% menos que en enero de 2020, cuando todavía la pandemia se vivía como algo muy lejano.

La afiliación a la Seguridad Social ha sido la más damnificada en los últimos meses. Si octubre acabó con 119.002 personas dadas de alta, enero lo ha hecho con solo 117.492, lo que supone un descenso de 1.510 personas en apenas tres meses. La mayor caída se registró en noviembre. Ese mes la Junta declaró el cierre total de la hostelería, gimnasios y centros comerciales, lo que contribuyó a la pérdida de un millar de puestos de trabajos.

En diciembre la disminución fue menos acusada, una reducción de 300, ya que los negocios volvieron a abrir el día 11. También se sumó en estas fechas la Navidad, que pese a alejarse del consumo de años precedentes, consiguió mitigar el impacto negativo de la pandemia. Sin embargo, y pese a la celebración de las rebajas, enero tampoco ha podido parar la tónica descendente, menos aún después de que el pasado día 13 se cerrara el interior de los bares, así como gimnasios y centros comerciales, ante el avance de la tercera ola.

Hay que recordar que la Seguridad Social ofrece la cifra de cotizantes, en los que incluye también a los trabajadores afectados por un ERTE, que realmente no están trabajando. A cierre de enero había 4.637 salmantinos incluidos en un procedimiento de este tipo, 700 menos que en diciembre. Un descenso que no responde a una mayor actividad económica, salvo que algún comercio recuperara empleados por las rebajas, sino a procesos cuya vigencia terminaba el 31 de enero y no han sido renovados, aunque es de esperar que a lo largo de febrero la mayoría vuelvan a registrarse.

Como es lógico, la pérdida de empleo ha supuesto un importante incremento de los parados. Si en octubre había 24.926 en Salamanca, tras enero han ascendido a 26.649, más de 1.700 nuevos desempleados. Solo en el pasado mes el aumento ha sido de 635 personas, la mayoría de ellas del sector servicios, con 543 más, al incluir las actividades más perjudicadas por las restricciones sanitarias y el impacto de la enfermedad. El resto de sectores también registra una subida de parados en enero, aunque más moderada, alrededor del medio centenar cada uno.