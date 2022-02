La segunda oportunidad para un centenar de salmantinos en bancarrota

Es un requisito que el deudor venda sus bienes, salvo contadas excepciones, y los ponga a disposición del proceso

Sin embargo, esta Ley de Segunda Oportunidad continúa siendo para muchos desconocida y es que no todos aquellos que tienen una deuda pueden acogerse a ella, pues como toda norma tiene su letra pequeña. La Ley de Segunda Oportunidad puede aplicarse a cualquier persona física —empresas no— siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos: que la persona que vaya a instar dicho proceso tenga buena fe, que las deudas no superen los cinco millones de euros, demostrar que no se cuenta con patrimonio suficiente para hacer frente a los pagos, que el deudor no haya cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez años y que, en caso de tener bienes, este dispuesto a ponerlos a disposición del proceso. “Existen dos fases. La primera es extrajudicial, en la que se recopila toda la documentación necesaria y se intenta llegar a un acuerdo con los acreedores; y la segunda, en caso de que no se consiga la mediación concursal, es la fase judicial, en la que se tiene que demostrar al juez que pese a que esa persona ha liquidado sus bienes y los ha puesto a disposición de los acreedores para que al menos puedan cobrar una parte de lo que se les debe, le sigue quedando deuda y no puede pagar más. Hay que demostrar que no tienen una voluntad de sobreendeudarse y que tampoco han tenido beneficio gracias a ese dinero”, explica la letrada. “En principio la regla general es que el deudor tiene que poner a disposición del proceso los bienes que tenga, pero es cierto que existen ciertas excepciones en algunos casos, como la vivienda habitual, planes de pensiones o vehículos que sean imprescindibles y necesarios para que esa persona pueda trabajar”, añade.

En definitiva, una alternativa legal con las que muchos han vuelto a nacer. “De no existir esta ley hubieran pagado sus deudas de por vida”, sentencia Ana Isabel García.