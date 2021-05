La segunda dosis de la felicidad en Salamanca

Solo había sonrisas. La vacunación ha dado un giro a la pandemia y en Salamanca la trasera del Multiusos Sánchez Paraíso se ha convertido en una puerta abierta a la felicidad. No son frases hechas, ni recursos literarios. Julia, alérgica a salir en la foto, quería llegar cuanto antes a su casa. Una de sus hijas le esperaba. Le agarró el bolso, mientras decía: “Vamos, vamos”. Tenía prisa. La última vez que vio a sus hijas, procedentes de Valencia y Valladolid fue en el mes de marzo durante la pandemia. “Lo hemos cumplido todo estrictamente y esperamos que ahora pueda verles a todos”, respondía a regañadientes para no perder el autobús que le conectara cuanto antes con la noticia más bonita que quería dar del último año.

No había buena temperatura. Pero daba igual. “Besar a mis nietos” era la frase más repetida. En aquellos en los que han sido convivientes, no ha habido problemas con la distancia de seguridad. Pero no siempre ha sido así. “Me fui en verano al campo para tener cuidado y porque no aguantaba la mascarilla. He venido solo a la capital un par de veces y las dos solo para vacunarme. Ahora ya solo quiero volver a abrazarlos a todos”, detallaba Catalina Pérez.

Son solo algunos testimonios de la felicidad. La dinámica se repetía. Nervios entre familiares al ver los ojos de los abuelos. “Solo ha sido un pinchazo, pero gracias a él podré ver a los que están lejos en Mallorca sin miedo”, reflexionaba Vicente Cenizo, acompañado de su hija Cristina. También de recuperar el día a día, los hábitos perdidos, “la partida de cartas con los amigos”. Recuperar la cotidianidad que robó una pandemia que ha atacado a los más débiles con una virulencia superior a la de ninguna otra franja de edad. “Nos robó la libertad y nos metió en casa. Hemos sido obedientes pero necesitamos también salir”, reconocía Teresa Vaquero.

Los testimonios de agradecimiento al personal sanitario se multiplicaban. Rafael Villarón quitaba importancia al hecho de haber recibido el pinchazo. Si le había dolido o no, o qué podría recuperar tras la pandemia. “Esta mañana solo he visto amabilidad. Da gusto como te tratan durante todo el tiempo con una sonrisa”.

La vulnerabilidad de los mayores es el principal factor que ha regido para priorizarles en la vacunación. Sin embargo, Lali Sánchez solo tiene un temor que conjuga en presente, pasado y futuro. “Solo me preocupaba que yo pudiera contagiarles a mis hijos y nietos. Espero que eso no pase”. La trasera del Multiusos fue sinónimo de felicidad hasta última hora de la tarde. Ni el tráfico, ni las esperas por los madrugadores, ni los nervios pudieron empañar lo que este viernes ha sido un hito en las vidas de cientos de mayores de 80 años.