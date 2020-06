La secuelas a todos los niveles de la COVID en los mayores, según esta profesora de la Universidad de Salamanca

–El confinamiento ha sido muy duro para aquellas personas mayores que han pasado el confinamiento solas puesto que no han podido visitar ni recibir visitas, han tenido que modificar las rutinas propias de la vida fuera del confinamiento, lo que les ha podido generar problemas en la calidad del sueño, el semi-sedentarismo obligado ha podido repercutir en que las funciones motoras disminuyan, el tejido muscular se deteriore, empeore la circulación e incluso aparezcan trastornos digestivos. Además, si no han podido realizar por sí mismas o con ayuda de sus allegados actividades que les estimulen como pasatiempos, lecturas o conversación con otros, el nivel cognitivo puede empeorar. No quiero olvidarme de aquellas personas mayores cuidadoras que han tenido que realizar el confinamiento intensamente con otra con limitación física y/o cognitiva. Para ellos, está situación ha sido muy delicada por el desconocimiento, en algunos casos, de cómo asumir y afrontar determinadas alteraciones del comportamiento. Esto les puede pasar factura a nivel físico y emocional, puesto que en muchos casos son personas mayores también. Por último, también ha sido difícil para aquellas personas mayores que viven en residencias que han tenido que pasar por un triple aislamiento: de sus familias, aislamiento del resto de residentes y si no tenían acceso a los medios de comunicación, estaban aislados sin llegar a comprender del todo lo que pasaba dentro y fuera de la residencia.

–Primó más el derecho a la seguridad que el derecho a la libertad. Deberían haber sido las condiciones médicas previas o actuales, las que influyeran en el criterio de desconfinamiento y no la edad por sí misma dado que un confinamiento continuado puede tener otras consecuencias importantes para la salud de las personas mayores.

–Va a depender del mayor o menor contacto que hayan tenido con la enfermedad en su círculo social. Las personas que no conocen casos cercanos de positivos o de fallecidos parecen no sentir miedo a contagiarse, aunque sí sienten miedo a que se contagien los demás, sin embargo, aquellos que han vivido de cerca la enfermedad en ellos mismos o personas cercanas, sí declaran sentir miedo al contagio y un enfado por la falta de responsabilidad social que ven.

“Nos preocupa que las residencias acaben siendo hospitales en la nueva normalidad porque no podemos olvidar que el deseo de las personas es vivir como en casa”

–Precisamente, el coronavirus ha sido especialmente duro en las residencias. ¿Hubo fallos en la atención de esos mayores?

–Es verdad que entró en las residencias, aunque no en todas, ni con la misma fuerza. Era muy difícil que no hubiera COVID en las residencias de mayores debido a las características del propio virus, pero no todo ha sido negativo, son muchos los profesionales, colectivos y entidades que han trabajado muy bien ofreciendo todo el apoyo emocional que han podido, dejando el miedo fuera para poder ayudar mejor y han sabido coordinarse con los servicios sociales, obteniendo resultados positivos.

–¿Cree que va a provocar cierta repulsa hacia las residencias?

–Creo que las noticias tan negativas que se han dado sobre los fallecimientos en residencias durante esta pandemia tardarán tiempo en borrarse. Esto ha puesto de relieve que quizás el modelo tradicional de atención residencial, sobre el que ya había muchas dudas, no ha permitido controlar el virus. Por eso, después de que pase esta crisis, los gobiernos deberían buscar el modo de dotar a estos centros de mayor equipamiento sanitario, sin renunciar a los modelos que podríamos denominar “modelos hogar” que tanto nos ha costado ir instaurando. A los psicogerontólogos nos preocupa que las residencias acaben siendo hospitales medicalizados en esta “nueva normalidad” porque no podemos olvidar que habitualmente el deseo de las personas es vivir “como en casa” cuando no es posible vivir en nuestro propio hogar.

–La situación ha afectado también al personal ¿no?

–Está claro que este brote ha sido un escenario único y sin precedentes para la mayor parte del personal, quienes están pasando por un período muy estresante. Todos ellos han trabajado bajo una presión extrema y pueden haber experimentado niveles altos de angustia y/o ansiedad, ya que, además de la enorme presión psicológica, en algunos casos han tenido que tomar decisiones complejas y muy duras. Por eso, estamos realizando una investigación sobre los efectos del COVID-19 en la salud biopsicosocial de los trabajadores de residencias en todas las comunidades autónomas, independientemente del puesto que ocupen. No tenemos nada publicado todavía, pero los resultados van en la línea del nivel tan alto de sobrecarga física y emocional que han tenido que realizar, las grandes dificultades con las que se han encontrado, las jornadas largas de trabajo, el tener que haber realizado tareas que no eran para las que los habían contratado, la vuelta a casa con sus familias cada día por miedo a contagiarles, etc. Creo que después de esto, habría que dar una respuesta para conseguir aminorar los problemas de salud física y/o mental ocasionados.

–Se ha cuestionado si se actuó correctamente.

–Es fundamental indicar que estos centros no son hospitales, son centros sociosanitarios, orientados a ser un hogar para vivir y cuidar, pero no para curar. En mi opinión, se debe poder acceder a los mismos servicios que existan en la comunidad independientemente de donde vivas, es decir, debemos tener un sistema sanitario que permita que las residencias sean como hogares.