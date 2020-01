La sanidad rural salmantina se ‘libra’ del plan de reordenación de Sacyl

La Consejería de Sanidad no aplicará en Salamanca el plan de reordenación de la sanidad rural que tanta polémica ha suscitado. No lo hará -al menos- a corto y medio plazo porque se considera que “por la actual distribución de médicos y consultorios, la provincia no necesita aplicar estas medidas”.

La consejera, Verónica Casado, se entrevistó esta semana con los presidentes de todas las diputaciones provinciales de Castilla y León para explicarles de forma detallada cuál es la situación de la sanidad en la Comunidad: las cifras actuales, las que habrá en los próximos años y las medidas que han ideado para garantizar la asistencia a la población hasta que el número de médicos vuelva a ser suficiente. Llegado el turno de comentar la situación de Salamanca, Casado mostró el ‘mapa blanco’ de la provincia —“Salamanca la blanca”, expresó—, que indica la no necesidad de implantar el sistema de reordenación rural, salvo que de forma voluntaria la Diputación quiera probar cambios en alguna zona básica de salud puntual.