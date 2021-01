El Colegio de Médicos de Salamanca está elaborando un listado con todos los médicos de la sanidad privada que están dispuestos a vacunarse y que, a priori, entrarían en el ‘grupo 3’: los sanitarios que no se encargan de la atención directa a los pacientes COVID.

Los representantes de los médicos colegiados ya han contactado con la Consejería de Sanidad y con Salud Pública para coordinar la vacunación de estos médicos que no forman parte de Sacyl. Aunque no hay una respuesta firme, se especula con que los privados no estarán en la ‘pole’ porque la sanidad privada en Castilla y León “no se ha utilizado para atender directamente a enfermos de coronavirus”.

Esta decisión ya está generando polémica. Son muchos los médicos privados que defienden que les ha tocado dar la cara cuando muchos facultativos de Sacyl apenas recibían a pacientes en persona y despachaban buena parte de su trabajo de forma telefónica.

La respuesta dada a este planteamiento es que la prioridad no la marca el hecho de atender a pacientes de forma presencial, “ya que hay muchos profesionales del Hospital que también atienden presencialmente a los pacientes, pero no están en el grupo inicial porque sus pacientes son, teóricamente, limpios de COVID”.

La única categoría de médico privado que tiene opciones de formar parte del primer grupo de vacunación es la de los especialistas de Urgencias de la Santísima Trinidad, aunque tampoco está confirmado.

Mientras que en el Hospital de Salamanca sí se va a vacunar a anestesistas o intensivistas, no se hará lo mismo con los de la Santísima Trinidad “porque es un hospital limpio: sin pacientes COVID”.

Salamanca ha dado por finalizada la primera ‘ronda’ de vacunación en las residencias, aunque ha tenido que posponer la primera dosis en varios centros donde había brotes y, por lo tanto, no era posible iniciar la vacunación. Los equipos COVID de vacunación administraron el miércoles 1.413 dosis, por lo que sumaban ya 8.562 vacunados y el total de dosis recibidas desde diciembre ronda las 9.000. Quiere decir que afrontaron la jornada de ayer con apenas unos cientos de vacunas restantes y que emplearon en diversos centros sociosanitarios como residencias de personas con discapacidad intelectual.