Aunque enero es tradicionalmente un mes malo para el empleo por el final de la campaña navideña, la crisis derivada de la pandemia del coronavirus hace que Salamanca no se pueda permitir más destrucción de puestos de trabajo. Durante el pasado mes de enero 635 personas pasaron a engrosar las listas del paro. Cierto es que en enero de 2020 el paro aumentó en 651 personas, pero eso no impide que la situación sea límite. Hay que tener en cuenta además que en los datos que ha dado a conocer este martes el Ministerio de Trabajo no cuenta a las personas que están en un ERTE.

La realidad nos dice que en Salamanca hay en estos momentos la friolera de 26.649 personas en el paro. Eso supone 3.916 más que hace justo un año. Donde más creció el paro fue en el sector servicios con 543 personas más. Solamente bajó en el colectivo de personas sin empleo anterior.