La salmantina Raquel Orejudo presenta su primera novela “Las Esperanzas”

–Tenía la historia en la cabeza desde hacía mucho tiempo. Y un día me senté delante del ordenador. Desde ese día hasta que acabé la novela, no dejé de escribir. Fue un reto. Yo me decía: ¿Seré capaz de escribir una novela que a mí me guste?

–Hay muchísimo de Raquel en Laura, pero no es mi historia. Cuando me he puesto a escribir, en Laura hay muchas cosas mías que he elegido yo y otras que están implícitas sin que me diera cuenta. Es algo inherente a cualquier escritor. Cuando escribes, te desnudas. Y eres consciente de ello.

–Es una historia normal. A través de Laura se habla de las relaciones entre las personas y de la relación con uno mismo. Hay una voz interior, la de Laura, con lo que ella va pensando y se va diciendo a sí misma, cómo se enfrenta a todas las cosas que le van sucediendo... Y lo importante son las relaciones que tiene con las personas que le rodean y cómo esas personas la empujan a tomar decisiones y a enfrentarse a sus miedos. Muchos lectores me dicen que les está encantando que “Las esperanzas” sea una historia muy sencilla y muy cotidiana, pero no quieren perderse nada de lo que le sucede a Laura. Yo quería emocionar y que el lector se sintiera identificado con la protagonista.

–¿Habrá una segunda novela?

–Estoy escribiendo una segunda novela que no tiene nada que ver con “Las esperanzas”. Y otra cosa que es muy curiosa es que muchísima gente que ha leído “Las esperanzas” me dice que, por favor, escriba la segunda parte o una continuación, cosa que no me había planteado pero que tampoco descarto.

–Es licenciada en Ciencias Físicas y en Filosofía.

–Estudié Físicas en Salamanca y cuando me licencié, me fui a vivir fuera. Voy mucho a Salamanca, donde están mi familia y muchos amigos, aunque no tanto como me gustaría. Y por la UNED estudié Filosofía, de adulta; me apetecía y terminé el grado mientras trabajaba.

–Trabaja en marketing y comunicación. Abarca un gran abanico de materias.

–Cuando viene a vivir a Madrid, entré a trabajar en marketing y me seguí formando, con un máster. Hay quien tiene una vocación en la vida, pero yo de pequeña no sabía qué quería ser. Estudié Físicas porque me gustaban mucho y luego la vida me llevó al marketing.

–¿Y se formó para escribir?

–Escribo desde jovencita, pero hace nueve años, de adulta, empecé a hacer cursos de escritura. Quería aprender a escribir como los escritores que a mí me gustan. He hecho muchísimos cursos de escritura: los cursos te obligan a escribir mucho y aprendes muchísimo: te corrigen los profesores y todos tus compañeros son críticos y toman parte de la corrección de los textos.