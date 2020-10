La salmantina que superó el coronavirus y que ha campado a sus anchas 5 días “al no comunicarle su nuevo positivo”

Negligencia o dejadez, se pregunta esta paciente. Superó la COVID después de estar 99 días confinada en una habitación de su casa, con su hija pequeña de cinco años al otro lado de la puerta susurrando el mensaje: “Mamá, no te mueras”. Pero se acaba de reinfectar y nadie la llamó para decirle que era positivo, aunque los resultados de su serología estaban listos el 15 de octubre. Se enteró cuando llegó a la consulta de la neuróloga el martes día 20 y la especialista le comentó que no la podía atender a la vista del último test. Y que debía aislarse de nuevo junto a su marido y sus dos hijas.

“Es una pesadilla. No esperaba la noticia. Me dio un ataque de nervios y ansiedad. No sabía qué hacer, estaba en shock, y me fui a Urgencias del Clínico. Tenía 15/8 de tensión”, dice N.G.B., de 36 años, que entre los cinco días que mediaron entre la serología y la noticia de que estaba reinfectada ha hecho vida normal. Ha ido al trabajo, ha llevado a sus hijas de 5 y 9 años al colegio, ha ido al pueblo (su municipio de residencia no tiene confinamiento perimetral), ha visitado a sus padres....

“No me ha llamado nadie en estos días. Ni un rastreador ni nadie. Mis padres tienen enfermedades y he estado con ellos. ¿A quién pido explicaciones en caso de que se contagien mi marido, mis hijas, mis padres o mi suegra? Si yo, que hecho bien las cosas, les contagio ¿la responsabilidad es mía? Creo que no. Alguien debe dar la cara. Quizás realizan cribados, aunque están tan saturados que no dan los resultados”, aventura la paciente. “Sé que no es culpa de los médicos, pero a mí esto me parece una negligencia de la Administración. No está claro si contagio o no ahora, pero he estado cinco días campando por ahí. Algó está haciendo mal la Administración y debemos dar un tirón de orejas a los de arriba. Cuando la especialista me dijo que había dado positivo, me eché a llorar. Aunque inicialmente pensé que se había equivocado, que estaba consultando una analítica de marzo. Ella insistió en que no, y en que el resultado era del día 15 de octubre. El martes 20, el día de la noticia, me parecía increíbe estar reinfectada. Tener que explicarles a mis hijas algo que parece una broma”, apunta N.G.B.

Tras superar la COVID diagnosticada en marzo y reincorporarse a su trabajo a finales de junio, la paciente tenía múltiples secuelas. Pidió a través de LA GACETA atención médica presencial (y no telefónica) de los especialistas de Neumología, Neurología, Otorrinolaringología y Medicina Interna para los enfermos que habían dejado atrás el coronavirus. El 4 de octubre perdió el gusto (anosmia). Fue a Urgencias, le hicieron una PCR y dio negativo. No descartaron que fuera otra consecuencia del SARS-COV 2.

Una semana después un compañero de trabajo le dijo que tenía mala cara. Ella pensó que era por sus secuelas. El 15 de octubre, en la consulta de Medicina Interna le sacaron varios tubos de sangre. Le recomendaron paciencia para sus vértigos, uno de los trastornos que le ha dejado el coronavirus. Cinco días más tarde se enteró, en la consulta de otra especialista, que había dado positivo. Cuando más tarde consiguió el informe, vio su IgM positivo.

Ahora sus síntomas son asimilables a una gripe: febrícula, dolor de cabeza, dolor corporal... El último fin de semana se había encontrado mal, pero lo achacó a este tipo de enfermedades comunes. “Ahora puedo hablar y respiro, no es como en marzo”, asegura.

Ya ha avisado al colegio de sus hijas: una de las niñas está en un aula burbuja y otra no. Hoy está previsto que les realicen la PCR, al igual que a su marido en Atención Primaria. En casa conviven con precaución y N.G.B. lleva mascarilla, pero no está dispuesta a volverse a confinar en una habitación. Ahora tiene una “fobia horrible” a estar encerrada en un cuarto. Tanto ella como su marido vuelven a estar de baja en la empresa para la que trabajan. N.G.B. no sabe cómo se reinfectó. Se protege mucho, tanto ahora como antes de enfermar en marzo. En la actualidad, para cualquier actividad en el exterior de su casa se ponía dos mascarillas, una del tipo FFP, y otra quirúrgica por encima.

Pese a extremar precauciones, no se ha librado de la reinfección. A sus padres no les relizarán pruebas a no ser que presenten síntomas. Y su madre, con leucemia, ha decidido pagarse un test en los laboratorios privados. N.G.B. se siente inquieta por los cinco días en los que realizó una vida con contactos sociales: profesores de sus hijas que acuden a dar clases particulares en casa, en su centro de trabajo... “Han tenido todo el verano para prepararse para la segunda ola. Ya no se observa el caos de marzo —cuando N.G.B. vio en el hospital los cádaveres tapados en las camillas e incluso morir a una persona mayor en silla de ruedas—, hay una Unidad Post-COVID en el Clínico, una sala de espera. Pero es imperdonable que nadie me haya llamado por mi positivo”, concluye la paciente, que entre otras secuelas padece disnea (dificultad para respirar) al caminar, mareos, dolores musculares y fuertes dolores articulares.