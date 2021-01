A veces pienso que es un poco locura”, confiesa Sara García, una joven salmantina de 22 años que el próximo lunes 18 se va de au pair a Irlanda. Aunque reconoce que le “da un poco de miedo” la situación provocada por la pandemia mundial, Sara tira de valentía y decisión para emprender una aventura que tenía en mente desde que alcanzó la mayoría de edad. “Era algo que quería hacer desde que tenía 18 años”, dice. Sara aterrizará en un país, que vive su peor momento de la pandemia —tiene una de las tasas de incidencias más elevadas de Europa, con 1.323 casos por cada 100.000 habitantes—. “No lo pienso mucho”, revela la joven a tres días para coger el vuelo en Barajas. Una situación que le genera cierta inseguridad: “Me da miedo la posibilidad contagiarme en el viaje de avión, pero no creo que me pase nada”. Sus padres sí están un poco más asustados: “Les da mucho miedo”, asegura.

“Cuando acabé la carrera estuve buscando trabajo y no me salía nada, por eso me decidí a irme a Irlanda”