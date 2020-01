La salmantina que pasó de matemática a ‘influencer’ de cocina con más de 100.000 seguidores

El resultado fue un blog de cocina, un canal de youtube y un perfil de Facebook con 1,2 millones de “likes”. Su vídeo con más éxito acumula 1,4 visualizaciones, el resultado de un trabajo con el que busca la perfección. “Si el plato no está bien de sabor o de estética, no sale. Prefiero no actualizar el contenido que subir algo que no me convence. La gente que me sigue merece un respeto”, confiesa.

El 60% de sus seguidores es español, pero también cuenta con simpatizantes en Chile, Argentina y México a los que enseña paso a paso a elaborar platos tan salmantinos como el hornazo. Su secreto, recetas fáciles para alguien que no sabe mucho de cocina pero resultonas en la mesa. “Entran por los ojos y no tienen mucha dificultad”, resume Carmen, la matemática que dejó los números por los fogones.