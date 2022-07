La salmantina que ha mejorado lo que parecía inmejorable

Hay muchas provincias en las que gusta apropiarse la pertenencia de Beatriz Domínguez-Gil, pero ella tiene claro que es salmantina.

Nació en Santiago de Compostela. Hija de madre asturiana y padre zamorano, vivió y se formó en Salamanca, pero ahora vive en Madrid. Muchas banderas y muchas casas, pero un único hogar. “Siempre que me lo preguntan digo que soy de Salamanca”, ha repetido en diversas entrevistas.

“Me siento vinculada a cada uno de esos sitios, porque nací en Santiago y viví hasta los cuatro años, pero si me preguntan digo que soy de Salamanca. Toda mi vida la he pasado en Salamanca y allí me pasaron las cosas que suceden durante la juventud y las que te marcan. Estudié en las Jesuitinas de la calle Toro, luego hice la carrera y viví en Salamanca hasta los 24 años”, explicaba a este diario cuando fue nombrada directora de la ONT.

Domínguez-Gil se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca. Fue en la facultad de Medicina en la que varios profesores hicieron despertar en ella un súbito interés por la Nefrología. Al ser hija de dos farmacéuticos, parecía tener un destino bastante orientado, pero a medida que avanzaba su formación había otras especialidades que la deslumbraban.

“Las conversaciones sobre medicina eran normales en el entorno en el que viví. Luego, en mi carrera hubo dos personas que me hicieron enamorarme de la Nefrología: el doctor López Novoa y el doctor José Matías Tabernero. Ellos lograron en Salamanca que la Nefrología me atrajera poderosamente”, recuerda.

Su residencia como MIR la realizó en el Hospital 12 de Octubre y, entonces sí, vio muy claro que su carrera transcurriría en torno a un órgano que le resulta fascinante: el riñón.

En varias ocasiones ha confesado que la parte que peor llevaba de su trabajo era la gestión con los pacientes: la certeza de que muchas veces es la enfermedad la que gana la batalla.

Lo que no llegaría a imaginar nunca es que se convertiría en el líder de una institución que, a su vez, es líder mundial: la Organización Nacional de Trasplantes. Lo hizo, además, sustituyendo a un personaje histórico de la medicina española: Rafael Matesanz.

Parecía imposible superar -incluso mantener el nivel- el volumen de trasplantes que España promediaba durante los años de Matesanz, pero bajo la dirección de Domínguez-Gil la ONT ha dado no uno, sino varias vueltas de tuerca más para conseguir cada año más y más órganos.

Ahora España es el ejemplo a seguir en todo el mundo. En Europa se preguntan cómo lo hace y en Asia, directamente, intentar copiar el modelo, aunque a su manera, lo que genera un alto nivel de desconfianza entre la población.

En el año 2020, el Ayuntamiento de Salamanca reconoció a la figura de Beatriz Domínguez-Gil para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Un acto en el Teatro Liceo para que los salmantinos se rindieran a la figura de una vecina ilustre: “Para mí todo lo que viene de Salamanca me hace especial ilusión y tiene un valor especial. Que sea por el Día de la Mujer es una ocasión para poner de manifiesto el desarrollo de mujeres en diferentes ámbitos profesionales y para destacar que por ser mujer no tienes que dejar de desarrollarte profesionalmente en lo que te gusta. Se trata de vocación, trabajo y esfuerzo lo que te permite llegar hasta donde te plantees”, aseguró Domínguez-Gil.

El último hito de Beatriz Domínguez al frente de la ONT se logró en 2021, cuando se permitió el trasplante de órganos de donantes que han pasado la COVID-19, incluso de aquellos que persisten con PCR positiva en su muerte y el resultado fue más que óptimo. “En base a la literatura científica disponible, concluimos que no suponía un riesgo importante para los receptores”, explicó la directora de la ONT, Beatriz Domínguez-Gil, que aumentó en un 8% el número de trasplantes respecto al año anterior.