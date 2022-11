La salmantina que ha cumplido su sueño regresando a sus raíces: “Ha sido como si me tocara la lotería”

Ha vivido en Valdemoro, en Zafra... pero el sueño de Elena Vallejo Ingelmo era regresar al Puente del Congosto para quedarse a vivir allí. En este 2022 lo ha conseguido después de conseguir el puesto de secretaria en el Ayuntamiento de la villa abulense de Piedrahita, que se encuentra a apenas 20 kilómetros de su pueblo; un paseo de 15 minutos en coche que no son nada para las distancias los tiempos que tenía que hacer en Madrid.

¿Cuando regresó al pueblo para quedarse a vivir?

—Estoy trabajando en el Ayuntamiento de Piedrahita desde marzo de 2022, resido en Puente del Congosto y espero que sea definitivo.

¿Cómo le vino la idea de venir a trabajar como secretaria a la zona?

—Desde que hubo el último cambio en la Secretaría de Puente del Congosto ya me lo plantee. En algún momento me lo había pensado pero no seriamente hasta entonces. En aquel momento no hubo suerte pero empecé a plantear la posibilidad de solicitar trabajo por esta zona porque realmente la casa que tengo en propiedad es la de Puente del Congosto. Cuando salían las convocatorias en los boletines, me presentaba. Un día, un poco desmotivada ya, llegó la opción de Piedrahita. Me llamaron a final de febrero y no lo dudé ni un minuto. Luego ya lo consulté con la familia, pero era algo que ya estaba hablado con anterioridad.

¿Qué sintió en ese momento?

—Nunca esperas que llegue, pero llegó. No tuve ningún obstáculo. Primero me desplacé yo hasta que los chicos terminaron el curso. Ahora estoy con mi pareja y el pequeño. El mayor está en Madrid. Mi hijo pequeño tiene 15 años pero está adaptado y no ha puesto ningún problema y, además, ya lo conocía porque desde pequeñito ha veraneado en el pueblo y tenía ya amigos aquí. Viene al instituto también a Piedrahita.