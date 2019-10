No titubea a la hora de recordar fechas y mucho menos si es al relatar la historia de España, su gran pasión. El amor por la lectura la ha acompañado los 36.500 días de vida que lleva a sus espaldas, las mismas páginas que la vieron crecer jugando en Casa Lis, estudiar en el Patio de Escuelas Menores o conocer a Miguel de Unamuno. “La niña que jugaba a ser maestra”, como se la define en el capítulo que protagoniza en el libro “Retazos, memorias y relatos del Bachillerato” del Instituto Fray Luis de León, cumple 100 años y lo hace, según su familia, manteniendo las tres cualidades que siempre la han acompañado: la inteligencia, la prudencia y su personalidad coqueta.

Perfectamente conjuntada, peinada de peluquería y luciendo uñas color pastel, la salmantina Felisa García no duda en ponerse de pie para abrirnos las puertas de su casa, su “pequeño museo”. “Ese piano de mármol y marfil tiene cerca de 200 años”, comenta. Esta semana, arropada por sus tres hijos y cinco nietos, celebrará por todo lo alto su centenario, una fecha que afronta con ilusión y, lo principal, con buena salud. “A mi edad ni tengo osteoporosis ni uso ni gafas para leer”, presume.

Nacida un 3 de octubre de 1919, su infancia la pasó en la calle Tentenecio, una vivienda ahora reconstruida en la que se topó con las tres vecinas que le inculcaron su pasión por la lectura: Carmen, Lola y Pilar. “Ellas estudiaban para maestras y yo disfrutaba viéndolas. Yo nunca cogí ni la aguja ni las muñecas, solo quería libros. Al colegio ya fui sabiendo leer”, cuenta.

Eso le llevó, recuerda con una memoria prodigiosa, a concluir sus estudios en la escuela de La Merced —actualmente la Facultad de Matemáticas—, y estudiar los siete años de Bachiller que finalizó con un examen de Estado de “elevadísimo nivel”. “Mi ingreso en 1932 en Bachillerato fue la última cosa que se hizo en el Patio de las Escuelas Menores”.

Con los mismos detalles que describe cómo fue aquella recepción, mira al pasado y habla de la Salamanca de los 20, cuando la Casa Lis era su particular salón de juegos. “Nosotros vivíamos al lado y la llamábamos la Casa Esperabé, porque la compró Mamés Esperabé. Prácticamente me he criado allí, ante aquella escalera inmensa de mármol”. Pero la historia viva de Salamanca en sus retinas no acaba ahí y años después su familia guardó una estrecha relación con el mismísimo Miguel de Unamuno. “Le veía muchísimo. Unamuno primeramente vivió en Carmelitas cuando vino de su Bilbao natal. Era una casa de azulejos azules. Luego se mudó a Bordadores y justo en frente vivía un tío mío que era cura. Se hicieron amigos y todos los días tomaban el café juntos. De hecho, cuando mi tío falleció a los 40 años Unamuno fue al entierro. Él siempre iba con las manos atrás, su jersey azul marino y sus puntas blancas de la camisa. Cuando vino del exilio le fuimos a ver todos a la calle Zamora”, apunta.

Un amor a primera vista. Aunque su pasión siempre ha sido la enseñanza y en 1941 concluyó la carrera de Magisterio, la dictadura no le permitió ejercer aquella profesión como le hubiera gustado. “Por aquel entonces no había oposiciones, estaba España como para ello”, bromea. Es por ello que, en el año 43 decidió inscribirse en las “primeras oposiciones para señoritas” que sacaba Correos. Siendo una de las 685 mujeres que sacaron plaza, su destino fue Palencia. Allí se mudó el 4 de agosto de 1944 y tan solo tres días después conoció al que durante 56 años fue su marido, Miguel. “Se quedó loco (ríe). Fue un impacto muy fuerte y en el 49 nos casamos, en el día de San Miguel”.

Ahora a sus 100 años echa la vista atrás y hace balance de lo vivido: “Siempre he sido respetada en la profesión y nunca he tenido problemas por ser mujer, al contrario. En el matrimonio la responsabilidad de los hijos siempre ha sido por igual y si hay algo que cambiaría sería no haber sido tan prudente en algunos momentos”, asegura. “Fue una adelantada a su época”, añade su hija Asunción. Sin embargo, pese a su dilatada experiencia, aún no ha dado con el secreto de su longevidad. “Supongo que el haber mamado la leche de mi madre, que era fuerte como un roble”, sonríe. Quizá ese y algún otro misterio salgan algún día a la luz en el legado que está dejando por escrito.