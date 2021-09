La salmantina que cerró su centro de yoga por la pandemia y tira de ahorros para reabrir

Almudena Ovejero aún se emociona cuando recuerda aquel noviembre fatídico de 2019 cuando se vio obligada a cerrar el centro de yoga que dirigía. Era su proyecto personal, al que se había dedicado en cuerpo y alma durante una década, y que había cosechado un éxito creciente a base de esfuerzo y profesionalidad. La pandemia, la segunda ola, el miedo de sus alumnas al covid y las férreas restricciones que sólo permitían cinco personas en su aula de 60 metros cuadrados, derivaron en lo inevitable. “Llegó un momento en el que la situación era insostenible, sólo había pérdidas y tampoco tuve suerte con el casero que me alquilaba el local. No pude seguir manteniendo el negocio y cerré con mucha tristeza. Cuando cierras tu proyecto, no porque vaya mal, sino porque aparece algo que nos supera, que no sabemos gestionar y sin recibir ayudas, se paraliza la vida. Fue una situación muy dura y mi vida dio un giro de 360 grados”, relata la directora de Universo Yoga sin poder reprimir las lágrimas.

“Cuando estuvimos cerrados los meses del confinamiento domiciliario sí recibimos ayudas pero luego poco más de 20 euros para adaptar las instalaciones con una mampara. -añade-. Ha sido muy duro porque después de 10 años de trabajo no he tenido paro, no he cobrado nada de nada y he estado meses tirando de ahorros. Es injusto porque he estado pagando todos los meses la cuota de autónomo y luego no tienes derecho a cobrar nada de nada. Menos mal que tengo una familia que me respalda en todo y también mentalmente porque si no, no sabes por dónde salir”, admite.

Pero Almudena Ovejero tenía muy claro que ese cierre iba a ser temporal y que tenía que readaptarse a la situación, por eso se reinventó y lanzó sus clases en una escuela online. Fue el pasado mes de junio, con la confianza puesta en la vacuna y en una vida más segura con menos restricciones, cuando decidió dar el paso de retomar por segunda vez su proyecto. Pero tampoco ha sido un camino fácil.

“Recorrí y rastreé toda Salamanca para ver todo tipo de locales. Me sorprendió comprobar que, pese a la situación, los caseros no se bajan del burro y los alquileres siguen siendo muy elevados. Finalmente hice una apuesta total, junto a la Plaza Mayor, con cambio de barrio y de gente y emprender con nuevas profesoras”, relata Almudena Ovejero, que acaba de inaugurar las clases esta semana con ganas, esperanza e ilusión, aunque aún con incertidumbre. “Esperemos no dar macha atrás porque he tenido que invertir ahorros de nuevo en la reforma, en licencias, a parte de lo que perdí al cerrar. Emprender por segunda vez en un mismo proyecto duele cuando ya lo tenía encaminado. Es esa sensación de cuando construyes un castillo de arena y llega una ola y te lo lleva y tienes que empezar de cero”, confiesa la profesora de yoga, que también cree que las cosas pasan por algo.

Por eso concluye con un mensaje positivo: “El yoga es mi vida y no puedo hacer otra cosa. Te da mucha satisfacciones porque es como tus hijos. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y si no hubiera pasado esto, igual no habría llegado al nuevo local. También la gente tiene ganas de yoga y de volver a las clases, por eso estoy animada”, reafirma.