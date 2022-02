La salmantina Isabel García Rodríguez gana el certamen literario de Cartas de (Des)Amor de Don Benito

La salmantina Isabel García Rodríguez se ha alzado con el IV Certamen Literario de Cartas de [Des]Amor “Mercedes Gallego”, organizado por la asociación para la defensa del patrimonio histórico y cultural de Don Benito “Torre Isunza”.

La carta ganadora lleva por título “Felicidades, Marina” y será publicada en el número correspondiente al mes de junio de 2022 de la publicación online titulada “Revista de Historia de las Vegas Altas-Vegas Altas History Review”.

La ganadora de esta edición, salmantina de nacimiento, aunque vive en Madrid desde hace unos años, trabaja en el área de Recursos Humanos de una compañía multinacional, en el equipo de Inclusión y Diversidad y en Comunicación Interna. “Es imposible saber dónde viviré ni donde trabajaré en un futuro, pero seguro que seguiré escribiendo”, señala la ganadora.

La autora de la carta ganadora relata que “podría decir que llevo toda la vida escribiendo. Conservo diarios que empiezan con mis ocho años y que custodian incontables miedos y alegrías, preocupaciones e ilusiones, anécdotas y secretos. Pero no fue hasta hace un par de años cuando probé a escribir ficción, principalmente relatos, y empecé a formarme para ello. Cuando me pongo delante de una página en blanco, pienso “aquí puede pasar cualquier cosa que yo quiera que pase”. Puedo escribir la historia de misterio más inquietante, la aventura más épica, la carta de (des)amor más desgarradora. Estoy aprendiendo a dejar que la creatividad y la imaginación se cuelen por las grietas de la realidad y la lógica, y disfruto muchísimo con ello. Me siento tremendamente afortunada de haber descubierto esta magia. Ahora, en mis “ventitodos”, he entendido que, para mí, escribir ha pasado de ser un pasatiempo a casi una necesidad”.