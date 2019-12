La salmantina Guadalupe Lancho homenajea a Sara Montiel en el Teatro Liceo

La actriz salmantina Guadalupe Lancho protagoniza mañana en el Teatro Liceo “Mi última noche con Sara”, un espectáculo concebido como un homenaje a Sara Montiel, con nueve canciones que salpican la biografía de la artista manchega que triunfó en Hollywood cuando aquel éxito era “ciencia ficción”.

Acompañada por la concejala de Cultura, María Victoria Bermejo, Guadalupe Lancho reivindicó a la artista de Campo de Criptana. “Sara”, dijo, “me presta su biografía, su belleza, su voz, su talento, y su manera de estar en el mundo. Siento que es un personaje que ha sido injustamente tratado. Nos hemos quedado con la imagen denostada de los últimos años, cuando el personaje la fagocitó, y vivió su declive”. Guadalupe Lancho recordó que Sara Montiel fue la primera estrella de cine internacional española. “Fue nuestra Marilyn, Beyoncé, Penélope Cruz, Jennifer Lopez”, apostilló, “pero con más valor. Nos tenemos que retrotraer a una Europa que se desangraba. En España se vivía una posguerra de piojos y hambre. Y, ella, una mujer menor de edad, que no sabía leer ni escribir, que tenía un destino funesto, supo diseñar su propia vida”. Fue a México. “Allí sabe rodearse de la intelectualidad, de los grandes políticos exiliados, León Felipe la enseña a leer y escribir. Hace cine mexicano y cuando va a Hollywood, se rodea de los mejores directores de cine”, relató Guadalupe Lancho.

La artista salmantina defendió que Sara Montiel también fue “buena actriz”. “Fue un arquetipo que llegó a cansar —y por eso dejó el cine cuando llegó el destape—, pero sabía más cine que los directores de este país” tras su paso por Hollywood.

“Mi última noche con Sara” cuenta lo que sucede tras “un incómodo incidente” con su productor durante una corrida de toros en Las Ventas. En ese momento, Sara Montiel toma una decisión que cambiará su vida: grabar en una noche el último disco que le ata a su compañía discográfica. Podrá así ser libre para gestionar su exitosa carrera que se ha disparado en España tras su regreso de Hollywood, pero Sara no cuenta con la visita de Julián Amezcua, el productor, que trata a toda costa de “hacerle cambiar de opinión”. La noche que dará juego para conocer los entresijos y anécdotas de la vida de Sara. Sus experiencias vividas con las estrellas de celuloide, sus célebres amantes, su matrimonio con Anthony Mann...

En este espectáculo no faltará la música ni alguna de sus canciones más conocidas, como “Fumando espero”, “Agua que no has de beber”, “La violetera” o “Bésame mucho”. Guadalupe Lancho dijo que Sara Montiel “reinventó el cuplé y lo llevó a una tonalidad bajísima, susurrada, aterciopelada y por primera vez la gente empezó a escuchar las letras de las canciones”. “Yo soy mezzosoprano, tengo graves, pero no una laringe como la de ella, y he tenido que modifica mi forma de cantar para esta función. La voz es emocional y la vibración diversa de mi voz me lleva a sitios emocionales más sensuales que no son reconocidas por mí”, explicó Guadalupe Lancho. “Mi última noche con Sara” huye de la parodia. Y la actriz salmantina ensalzó el paso por la cultura de Sara Montiel, “su aportación a España”, a la libertad —le tiraron piedras por llevar pantalones— y “el grandísimo grano que nos dejó a las mujeres, aunque pagó un precio por ser tan bella”.