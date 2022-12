‘La Roja’ no vació las urgencias

La celebración de un Mundial de fútbol supone la paralización de un país y, en ocasiones, el aplazamiento de las urgencias más banales durante las celebraciones del partido de España. Esa situación también suele darse en el clásico ‘Madrid-Barcelona’ o en partidos de máxima audiencia como la final de Champions si hay un equipo español involucrado.

Sin embargo, no ha sido así en los tres partidos de España de la fase de grupos del Mundial de Qatar. Durante los dos primeros partidos de ‘La Roja’ frente a Costa Rica y Alemania no hubo apenas cambios respecto a la media habitual de Urgencias de 400 atenciones diarias. En el caso de Alemania se atendieron 385 pacientes, una cifra ligeramente inferior, pero no achacable a la celebración del partido, según señalan fuentes hospitalarias.

En el partido de Japón tan solo se registró un pequeño descenso en el servicio de Urgencias Pediátricas donde del centenar de atenciones pediátricas que se está atendiendo durante las últimas semanas, solo se observó un ligero descenso ya que acudieron 70 menores de 14 años, la mayoría con infecciones respiratorias.

Entre las posibles causas de que no se haya producido el vacío habitual en las Urgencias, se encuentra la época del año en que se está celebrando este Mundial atípico en invierno lo que aumenta las patologías de infecciones respiratorias, una situación que no es banal y requiere una atención urgente para evitar la gravedad. Si se compara con el último Mundial de Rusia, el partido de la eliminación en octavos contra el país anfitrión fue de 347 pacientes salmantinos atendidos, la cifra más baja en un día de los tres años anteriores. En contraste, el día posterior a la celebración del España Marruecos fue el día que se registraron más atenciones un martes con 476, el día que tradicionalmente hay menos actividad en Urgencias.