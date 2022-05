La reorganización personalizada de la distancia en las terrazas de Salamanca

El sector de la hostelería de la ciudad está preocupado por el efecto que puede tener en sus negocios la nueva norma estatal que fija que a la hora de colocar terrazas debe dejarse un espacio de 1,8 metros para el paso de los peatones, un aumento de 50 centímetros en comparación con la anterior exigencia. Esta preocupación fue abordada en la reunión con el Ayuntamiento, que mostró su disposición en buscar soluciones individualizadas para cada uno de los afectados. El encuentro también sirvió para analizar la situación de las terrazas autorizadas con motivo del covid a establecimientos que no disponían de permisos antes de la pandemia.

El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Hostelería han acordado buscar una solución individualizada para los establecimientos cuyas terrazas se ven afectados por la normativa nacional que obliga a la existencia de un espacio de 1,8 metros libres de distancia para garantizar el paso de peatones, cuando hasta ahora solo se requería 1,3. El presidente de los hosteleros, Jorge Moro, señala que son “bastantes” los locales de la ciudad que ven peligrar su negocio con el cambio, de ahí que considere necesario encontrar una solución cuanto antes. En el encuentro de este martes se valoró la posibilidad de reubicar esas terrazas para que los establecimientos no pierdan mesas y a la vez se cumpla la distancia de la norma estatal. De hecho, la nueva ordenanza del Ayuntamiento contempla que para los establecimientos que ya disponen de licencia para la instalación de mesas y sillas, se puedan ocupar plazas de aparcamiento por parte de la terraza. Eso sí, solo será posible en aquellos casos en los que el negocio ya contara con permiso municipal y siempre que la Policía Local considere que no entraña riesgos de seguridad vial.

Continuidad sujeta a las restricciones a la actividad económica

Otro de los puntos abordados en la reunión ha sido la continuidad de las denominadas “terrazas covid”, las autorizadas por el Ayuntamiento a establecimientos que no tenían licencia de terraza convencional para que pudieran desarrollar su actividad en plena pandemia. Consistorio y hosteleros han aprobado seguir analizando la evolución de la situación sanitaria y económica, agravada por la guerra de Ucrania y por el incremento de los costes de suministros, antes de adoptar una decisión sobre las ocupaciones en vía pública. El presidente de la Asociación de Hostelería, no obstante, avanza que probablemente estas terrazas no se mantengan mucho más en el tiempo. “Si sigue sin haber restricción alguna a la actividad económica, el Ayuntamiento regresará a la normalidad pronto”, indica.