La recaudación de impuestos de la Agencia Tributaria en Salamanca ha confirmado que la crisis económica también ha afectado de forma significativa a los recursos de las administraciones. Tanto que ha experimentado el mayor descenso desde 2013, además de constatar el desplome del consumo, lo que repercute de manera directa en los ingresos que obtiene el Estado por IVA o Sociedades, los más damnificados por la pandemia.

El informe del organismo público recoge que el año pasado obtuvo en Salamanca 475,2 millones de euros, lo que representa una bajada del 2,1% en comparación con el anterior ejercicio, cuando superó los 485 millones. A simple vista, la disminución puede parecer pequeña si tenemos en cuenta que la actividad económica estuvo a medio gas casi toda la primavera y que sectores como la hostelería o el comercio han sufrido y sufren aún restricciones. Sin embargo, para encontrar un balance más negativo hay que remontarse a 2013, uno de los peores años de la anterior recesión.

La bajada se concentra principalmente en dos tributos. El IVA ha sufrido un importante desplome, del 7,8% respecto a 2019, el más fuerte en este impuesto desde 2009. La pandemia ha provocado de manera directa e indirecta que los hogares hayan consumido menos, en algunos casos por haber visto menguados sus ingresos o por el efecto “ahorro” que ha causado la pandemia. Una actitud que también ha repercutido en el de Sociedades, que ha experimentado un retroceso del 15%. Con menores ventas e incluso periodos del año pasado en el que muchos negocios ni siquiera pudieron abrir, gran parte de las empresas han acabado con pérdidas o han visto muy afectados sus ingresos, que es lo que grava este tributo.

El impacto de la crisis en la recaudación de la Agencia Tributaria en Salamanca hubiera sido aún mayor de no ser por el IRPF, que acabó con una subida del 6,6%. No obstante, el organismo puntualiza que el incremento no se debe a una mayor generación de rentas, salvo en el sector público, donde aumentó la contratación por la pandemia, sino a factores indirectos como la subida de sueldos de los funcionarios y de las pensiones, a lo que se sumó que hubo menos devoluciones que en 2019, cuando se efectuaron la mayor parte de los reingresos para cumplir la sentencia que declaró exentas las prestaciones de maternidad. La Agencia Tributaria señala que las retenciones del trabajo en el sector privado, pagos fraccionados de las empresas personales, retenciones por rentas de capital mobiliario y por arrendamientos sí experimentaron una caída el año pasado, en consonancia con el impacto del coronavirus en la actividad.