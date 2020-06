La reapertura de los centros de mayores de Salamanca, en octubre como muy temprano

Ante la incertidumbre del verano, las actividades serán en el Calixto y Melibea o en Santo Domingo

Por ello, la alternativa se ha realizado a través de una programación de once talleres con la reserva de 828 plazas para los meses de julio, agosto y la primera quincena de septiembre. Las fechas no son casuales ya que el Consistorio no plantea que al menos hasta el otoño no se puedan reabrir con todas las condiciones de seguridad los centros de mayores.

El hecho de que las actividades sean al aire libre no excluye que no se guarden las condiciones óptimas de prevención y seguridad para evitar el contagio. Así, todos los asistentes a los cursos deberán acudir a las actividades con mascarilla y gel hidroalcohólico. También se limitará a un número máximo de doce participantes con el objetivo de mantener la distancia social y los participantes deberán suscribir un compromiso de no participar si tienen sintomatología.

En cuanto a las actividades, hay programada gimnasia, marchas, juegos motores, psicomotricidad, estiramientos, yoga o taichí, entre otras; también en actividades ocupacionales para activar la mente como pintura, entrenamiento cognitivo, cuentacuentos, fotografía, relajación, risoterapia, habilidades sociales o conversación en inglés o portugués.