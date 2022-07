La razón del avance de la sequía en Europa

El Grupo de Investigación en Recursos Hídricos de la Universidad de Salamanca (HIDRUS), bajo la dirección de el catedrático en Geografía Física José Martínez Fernández, ha confirmado en su último trabajo el avance de la sequía agrícola en Europa durante los últimos 30 años.

Esta confirmación se ha dado en su trabajo titulado “Analysis of soil moisture trends in Europe using rank-based and empirical decomposition approaches”, en español “Análisis de las tendencias de la humedad del suelo en Europa utilizando enfoques de descomposición empírica y basados en rangos, que ha sido publicado de manera reciente en la revista ‘Global and Planetary Change’.

Los resultados del estudio han mostrado que, en aquellos territorios europeos en los que ha habido una variación significativa del contenido de agua del suelo en las últimas tres décadas, “en más del 80% de los casos la tendencia ha sido negativa. Es decir, el suelo cada vez tiene menos agua”, ha informado Martínez Fernández.

Todo esto se traduce en que la sequía agrícola muestra una clara tendencia positiva, yendo aumentando con el paso de los años, siendo su intensidad cada vez mayor y la duración de los episodios cada vez más larga. En conclusión, “está aumentando la frecuencia de la sequía agrícola, es más intensa y dura más”, subraya el catedrático de la Universidad de Salamanca.

El producto de este trabajo es de gran interés en relación con el actual escenario de cambio climático y con un ámbito tan sensible como es el de la seguridad alimentaria. Martínez Fernández plantea un panorama de “gran incertidumbre” hablando de la variabilidad de las cosechas, la disponibilidad de recursos hídricos y las repercusiones de tipo socioeconómico que esto conlleva.