La queja de una autónoma salmantina: “¿Por qué no puedo tener un paro como un trabajador por cuenta ajena?”

Queralt Ruiz es autónoma desde hace 22 años y, aunque reconoce el avance que ha supuesto el nuevo sistema de cotización que asigna las cuotas a los ingresos, critica que los que menos ganan siguen pagando mucho. “Ojalá yo estuviese en el tramo de los que pagan 500 euros, eso significaría que ingreso muchísimo, pero la realidad de España es que este colectivo es una minoría”. Destaca que para los autónomos el mes que ganan 1.000 o 1.300 euros es un “súper mes”. También critica que aún quedan lagunas, como qué ocurre con las bajas, desde cuándo comenzarán a pagarse y si será obligatorio seguir abonando las cuotas. “¿Qué pasa si arriesgo mi patrimonio y por lo que sea mi negocio fracasa? ¿Por qué no puedo tener un paro como un trabajador por cuenta ajena?”, se pregunta.

“Todo sería más sencillo si se pusieran del lado de los pequeños autónomos. No de los que tienen 20 empleados, sino de los que como yo, tenemos pocos o ninguno y que nos tenemos que levantarnos todos los días para trabajar. Cerrar una semana para ir con nuestras familias de vacaciones nos cuesta muchísimo dinero”. Por otro lado, Beatriz García, con casi dos décadas como autónoma a sus espaldas, reconoce que el nuevo sistema responde a la petición histórica de pagar por facturación. Aún así, confiesa que ella paga mucho más de lo que le corresponde y que seguirá haciéndolo “para tener una pensión digna, no mínima”, en relación a las bajas prestaciones por jubilación que reciben ahora los trabajadores por cuenta propia si no cotizan por encima.

Reconoce que su política de supervivencia futura es continuar así, “ingrese o no, ya que a veces no gano para asumir ese gasto”. Explica que ahora paga al mes 580 euros, probablemente sea una de las que más cotiza, pero ella quiere estar al mismo nivel que sus trabajadores. Por eso le parece positivo que quien quiera aportar más de lo que marcan las nuevas tablas lo pueda hacer. Señala que trabaja por cuenta propia porque siempre quiso poder adaptar su jornada, “ahora bien, el trabajo lo tienes que sacar tú sí o sí”.