La protesta de David, transportista salmantino: “Perdemos menos parados que trabajando”

David es uno de los 150 transportistas salmantinos que esta semana han participado en la marcha lenta convocada por Astasa para exigir una mejora en la situación del colectivo y medidas para compensar el incremento del precio de los combustibles. “No merece la pena trabajar. Ha subido el menú del día, los cambios de aceite, las ruedas, las revisiones... Ha subido todo, y es normal, pero a nosotros no nos incrementan el precio de los portes, nos dicen que es lo que hay”, denuncia el autónomo salmantino.

“Esta semana ya está hecha”, asegura en relación a que continuarán en huelga, uniéndose a la convocatoria de la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte. Advierte de que como se alargue el paro, “la cosa se va a poner muy fea” y nada indica que se alcance un acuerdo a corto plazo.

“Los autobuses van a participar en la protesta del domingo en Madrid, donde las empresas de hormigoneras han parado y están bloqueando el suministro a la construcción, además los taxistas de Barcelona también se han unido a las protestas”, retala antes de partir del polígono de Los Villares con su camión.

Pero si algo es diferente este paro es que la situación es tan límite, que los camioneros no tienen prisa por volver a trabajar, ya que en muchos casos no les sale rentable. “Perdemos menos parados que trabajando”, subraya David. En buena parte la culpa la tiene el encarecimiento del gasoleo. “Las dos últimas veces que he llenado el depósito lo he pagado a 2 euros el litro, a estos precios estoy mejor en casa parado”, insiste.