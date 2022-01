“La primera vez que fui con Camarón a Salamanca, él acabó toreando vaquillas”

José Fernández Torres (Almería, 1958), conocido como ‘Tomatito’ es uno de los guitarristas flamencos más importantes de todos los tiempos. Ha tocado junto a Camarón y Paco de Lucía, pero también junto a Frank Sinatra o Elton John. El viernes, 4 de febrero, hará un repaso a través de toda su trayectoria en el Palacio de Congresos (21:00 horas).

–¿Qué ‘Tomatito’ se va a encontrar el público en su próximo concierto en Salamanca?

–Será un paseo por la música de todos mis discos recordando a Camarón, a Paco (De Lucía), ya que he estado toda mi vida con ellos. Sobre todo, quiero pasármelo muy bien y dar todo lo que tenemos junto a mis compañeros.

–Vendrá acompañado por su hijo a la guitarra.

–Sí, la otra guitarra es mi niño José ‘El Tomate’, dos cantaores, Kiki Cortiñas y Morenito de Íllora, y un percusionista, que es ‘El Piraña’, que siempre ha ido con Paco de Lucía. Hacemos un poco de todo y también habrá temas que grabé con Michel Camilo.

–¿Supone más responsabilidad que su hijo haya seguido sus pasos?

–En eso no me preocupo mucho. Si a él le gusta tocar la guitarra, yo le digo que lo haga bien y ya está. Yo siempre le digo a mi hijo lo que me decía mi padre a mí: «Bueno, tú quieres tocar la guitarra, pero ¿serás uno de los buenos?, ¿no serás el mejor de los malos?». Si te adulan y te lo crees, eres el mejor de los malos.

–Se ha prodigado poco por Salamanca, ¿tiene recuerdos de actuaciones en esta tierra?

–No se me olvidará una de las primeras veces que toqué con Camarón en Salamanca. Fui a una sala de fiestas, que ni me acuerdo ya cuál era el nombre. Camarón era muy aficionado a los toros, así que después de la actuación nos invitó Pérez Tabernero a torear unas vaquillas, a las que solo toreó Camarón. Yo estaba allí, pero no me acerqué. ¡Qué bien lo pasamos! Luego he estado muy de tarde en tarde. Salamanca es una tierra muy flamenca y atractiva.

–¿Después de 30 años de la muerte de Camarón, es más grande el mito o la realidad?

–La realidad era grandísima. Fue el que revolucionó el flamenco. Luego, después lo echamos tanto de menos porque cada vez que nos acercamos a sus discos decimos: «José, cada vez cantas mejor» porque ahora le prestas tanta atención porque no está y le vas sacando mucho más a cada canción. Hay gente que cada vez que lo escucha después de 30 años se le saltan las lágrimas. ¡Qué quieres que te diga yo...!

–Su peso fue tan grande que le costó volver a acompañar a un cantaor ¿Cómo fue ese proceso?

–Después de tocarle a Camarón, todos los guitarristas ya estaban con sus cantaores. Opté por tocar solo y fue bien... desgraciadamente. Digo eso porque fue por la desgracia de Camarón, que se murió muy joven.

–¿Cómo ve el flamenco integrado en los movimientos de fusión?

–La música siempre está en movimiento y con la importante siempre ha pasado eso. Los jóvenes hacen otras cosas, pero siempre van a tener que venir a los orígenes. Yo puedo fusionar con Michel Camilo, pero si me llama es porque soy un guitarrista flamenco, y la importancia que tiene: hasta los gobiernos de España y Andalucía presumen del flamenco como ‘marca España’. Es una música que tiene que estar viva, y lo que vale entra y se acaba quedando. Igual que Paco (De Lucía), que introdujo el cajón de Perú cuando aquí solo teníamos los bongos y las palmas. Él lo incorporó. Que suena bien, pues queda; que no, se va y se acaba la moda. Los orígenes y los cimientos del flamenco siempre están ahí.

–Ya vivió uno de los momentos más revolucionarios con ‘La leyenda del tiempo’.

–Hace 43 años ya de aquel disco y todavía se habla, se escucha, y ves lo moderno y lo bonito que era.

–¿Qué opina de estrellas mundiales como Rosalía y su visión del flamenco?

–Lo que hace es muy bonito. Si, además luego los aficionados quieren indagar y saber quién fue ‘La Niña de los Peines’ ya es una maravilla.

–En sus conciertos recupera tangos y canciones clásicas, poco habituales entre las nuevas generaciones, ¿es una forma correcta de extender el flamenco?

–Sirve para que se den cuenta de que el flamenco existe desde hace muchos años. El tema no lo conoces, pero vas a los cimientos. Yo creo que la gente hace lo mismo. Todos somos prototipos. Si la gente dice qué bonitos son los tangos de Rosalía, miran y ven que son los ‘Tangos de Graná’, y se han enterado de que existe eso desde hace 50 o 80 años. Yo no soy sectario. Soy flamenco, tradicional, pero también hice ‘La leyenda del tiempo’ con Camarón. Para hacer eso, él sabía cantar por soleares, por seguidillas, que era de dónde venía todo. Conocía a todos los cantaores antiguos porque estudiaba esas cosas. Enrique Morente cantaba por malagueñas, pero las conocía todas. Sabiendo los cimientos, puedes recrearlos. Lo que no puedes hacer es recrear desde la nada.

–¿Qué recuerdos tiene de compartir el escenario con grandes de la música como Julio Iglesias, Frank Sinatra y Elthon John?

–Son muy cariñosos conmigo. Para ellos, el flamenco es muy importante y lo respetan muchísimo. Ellos se inspiran a la hora de hacer cualquier melodía en tono frigio, que es el que hacemos nosotros [lo tararea] que suena muy árabe, andaluz y español. Ellos se fijan en el flamenco y se inspiran allí.

–¿Cómo está viviendo su paso por la televisión en ‘La Voz Senior’?

–¡Ayyyyy! Me río mucho y son muy buenas personas las que están allí. Antonio Orozco es una maravilla de persona y yo artísticamente no voy a descubrirlo porque tiene muchos seguidores. Ellos me respetan y me dan un sitio: “Maestro, pa’ca; maestro pa’lla”. Yo se lo agradezco porque son muy simpáticos, educados y respetan mucho el flamenco, al igual que lo quieren.

–¿Con qué se le saltaron más los colores: con la concursante llamándole yogurcito o con Antonio Orozco diciendo que era el músico más influyente de todos los tiempos?

–Mira, de verdad es que yo muchas veces me hago el sordo y no puedo escuchar porque me quedo un poco así [suspira]. Sí que me consiguen saltar los colores porque me quedo como asustado. Yo lo agradezco porque lo dicen con mucho cariño y siempre son cosas bonitas. Aunque a mí no me gusta estar delante. Es la segunda edición que voy y es maravilloso. Además, con la gente que va a los cásting me río mucho.

–¿Le gustan las redes sociales?

–Me gustan, pero no soy muy dado a ello porque me quitaría mucho tiempo de mis cosas.

–¿La audiencia de televisión repercute en una mayor repercusión de su trabajo?

–No lo sé y no lo pienso. A mis años lo que no he hecho ya por mi trayectoria con Michel Camilo, Camarón y Paco de Lucía... Lo que uno tiene que ser es honrado con la música y que se vayan de tus conciertos a gusto. Ser simpático.