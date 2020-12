La primera Navidad de este matrimonio salmantino sin sus nietos: “Será duro”

Juan tiene que remontarse a la época de recién casados para recordar una Navidad que no haya sido en familia. Fue hace medio siglo ya cuando acababa de entrar en la Guardia Civil y las guardias no entendían de Navidad, Nochebuena y Nochevieja. La obligación se imponía al placer. Poco pensaba que a sus 80 años, ya jubilado de su puesto en el Instituto Armado, le iba a tocar vivir unas Navidades alejado de sus hijos y sus nietos por una pandemia, que como en el puesto de vigilancia, no entiende de festivos.

Juan Martín y Angélica Moronta, una pareja de salmantinos, pasará las Navidades sin el calor de sus dos hijos y sus cuatro nietos. Asumen que será “muy duro” pero lo afrontan con la perspectiva del riesgo que supondría un contagio a una edad avanzada y con diferentes patologías cardiacas. “Es mejor dejarse de ver una noche por muy emotiva que sea ahora, que no podamos volver a vernos nunca”, detalla con una asombrosa calma, aunque reconoce que a los 80 años “todo lo que se ha perdido no se puede recuperar”.

Sus dos hijos residen en Madrid y coincidieron en evitar ponerles en riesgo. Martín, más allá de pensar en un eventual contagio, reconoce que la carga que quedaría sobre las conciencias de sus hijos sería terrible. “Si nos contagiáramos por ellos, no se lo podrían perdonar nunca y tendrían una carga de culpabilidad enorme como conozco casos que así han pasado”, incide.

Tanto Juan como Angélica vivieron desde la distancia el grave contagio de su hijo cuando comenzaron a sucederse los casos en la segunda ola. “Estuvo hospitalizado en Madrid y no podíamos hablar con él. Solo podíamos comunicarnos con nuestra nuera porque él casi no podía hablar y cuando lo hacía le daba una tos insoportable. Estuvimos 12 días en que sabíamos muy poco. Lo paso muy mal y eso también ha influido en la decisión de no venir a pasar la Nochebuena porque no quiere que pasemos por ello”. Su memoria deja el detalle del contagio pero también de una recuperación positiva tras la última revisión. “Tiene los pulmones limpios y ni rastro del virus”, reconoce.

Pudo ver a parte de sus nietos durante la nueva normalidad del verano, aunque una fiebre repentina en una de sus nietas hizo que no pudiera verles a todos. Asume que a pesar de que se puedan tomar todas las condiciones de seguridad, el “bicho” puede colarse por cualquier rendija. “Los niños van al colegio y todos pueden ser asintomáticos”.

Por ello, hace un llamamiento a la responsabilidad durante la Navidad. Consciente de que no en todos los casos se optará por su ejemplo, piden que al menos haya una conciencia de la importancia de “no estar juntos durante la Navidad”. “En Madrid y en todas partes las reuniones familiares han sido las principales causas de los contagios. Ahora que tenemos la vacuna tan cerquita, creo que podemos esperar un poco más”. Desde la distancia, verán a sus hijos y sus nietos. Será a través de la pantalla de un móvil. Sin abrazos hoy para fundirse en uno mañana.