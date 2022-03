La presa de Aldeadávila, protagonista del desfile de Alta Costura de la diseñadora Fely Campo en la MBFW

Diafonía, colección prêt-à-porter de lujo

Diafonía, que así ha llamado la diseñadora salmantina a su colección de prêt-à-porter de lujo, construye un armario femenino que refleja la dureza y la delicadeza de un paisaje inspirador, a través de la contraposición de estéticas. En definitiva, una vertiginosa manera de acercarse al foco de toda la inspiración de Fely Campo: la mujer, su carácter, sus contradicciones, sus contrastes y su manera de sentir el momento actual; acompañada de un sonido electromagnético para recorrer el incansable camino hacia la búsqueda de la belleza. “Quien se haya asomado alguna vez a la sobrecogedora belleza de los balcones de las Arribes, habrá sentido esa salvaje caricia y la contundente delicadeza del sonido de ese paisaje”, afirma emocionada Campo.

Los sentimientos encontrados se armonizan en looks que exponen el contraste de texturas. Las escenas más íntimas, la búsqueda de la belleza sútil y sensible suena a través de finos rasos, transparencias, tejidos vaporoso y delicados reflejos que se abren paso sobre la fuerza de un paisaje más abrupto, compuesto por prendas de abrigo de tacto firme y tenaz como la lana. Las líneas de la colección más sobrias se componen de volúmenes sastre y oversize, trasladándonos con audacia a la magnitud de las texturas pétreas. Prendas que se comportan como una coraza, bajo las que el acoplamiento de una diafonía descubre una segunda línea más íntima, con una estética lencera, sensual y delicada. Un contrapunto de estéticas que plantea una visión de la moda versátil y atemporal.

Aldeadávila, un escenario de cine

Esta instalación hidroeléctrica sigue sorprendiendo por su grandeza y por el lugar en el que fue construida, en una zona escarpada de rocas de granito cuya belleza atrae a centenares de visitantes cada año y que ya ha servido también de escenario principal en producciones cinematográficas tan reconocidas como la última saga de Terminator, Doctor Zhivago, ganadora de cinco Oscar y otros tantos Globos de Oro, y la española La Cabina, de Antonio Mercero. En 2016, se convirtió en protagonista de la campaña que la empresa japonesa Fujitsu lanzó bajo el lema The world is your workplace /El mundo es tu oficina.