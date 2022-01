La Policía retira nueve ‘terrazas covid’ que impedían aparcar tras el caso omiso de sus dueños

Al comenzar el invierno, el Ayuntamiento solicitó por carta a los hosteleros que contaban con el permiso especial para ocupar la vía pública con “terrazas covid” que, si no iban a instalarlas durante las semanas más frías del año, liberasen el espacio que ocupaban con ellas para no restar espacio a las aceras ni quitar plazas de aparcamiento de forma innecesaria. Desde entonces, muchos establecimientos de la ciudad, más de medio centenar entendieron la petición y solidariamente liberaron los espacios que tenían reservados para que el resto de vecinos pudiesen utilizarlos.

Pero no todos han hecho caso a lo que, en un segundo aviso, la Concejalía de Tráfico vistió de advertencia: la Policía Local retiraría aquellas terrazas que, a pesar de haber dejado de utilizarse, continuasen ocupando un espacio en la vía pública. Pese a esos dos avisos, los agentes municipales han tenido que actuar de oficio y retirar nueve terrazas cuyos titulares hacían oídos sordos a las peticiones del Ayuntamiento. A pesar de que no estaban siendo instaladas desde hace semanas, los bares y restaurantes continuaban impidiendo el uso de ese espacio de la vía pública. Según fuentes municipales, la mayoría de ellas se encuentran en el entorno de la calle Van Dyck y Salesas, donde los vecinos se quejan de que algunos locales seguían ocupando aparcamientos de forma innecesaria.

Aquellos bares y restaurantes que atendieron la petición del Consistorio y liberaron los espacios para terrazas que actualmente no están utilizando, no tendrán problema para recuperar el permiso municipal cuando decidan volver a explotarlas. Sin embargo, en aquellos casos en los que ha sido necesaria la intervención de la Policía, ya no se les volverá a conceder licencia, según explican fuentes del área a cuyo frente se encuentra el edil Fernando Carabias.