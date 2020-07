La Policía Local reforzará la seguridad en el entorno de la estación de autobuses

El Ayuntamiento reforzará la vigilancia y la seguridad en el entorno de la estación de autobuses ante la proliferación de indigentes y las quejas de los vecinos. Así, pretenden que sirva de elemento disuasorio para evitar que beban en la vía pública y se bañen en las fuentes, como denunció este periódico. No obstante, fuentes municipales señalan que solo se puede intervenir en caso de que estén realizando alguna acción incívica por lo que su mera presencia no es razón para que sean reprendidos por los agentes. El alcalde, Carlos García Carbayo, también aprovechó su visita a la estación de autobuses para pedir a las empresas concesionarias que aumenten las horas de los vigilantes ya que solo están durante ocho horas y esa situación muchas veces provoca que estas personas provoquen daños en la estructura recién renovada.

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, lamentó los destrozos en los lavabos de los andenes públicos, denunciados por este periódico y que ya estaban limpios, y pidió "reproche social" para los autores de estas acciones vandálicas. No obstante, lamentó que es difícil darle una solución ya que, aunque la nueva estación tiene cámaras de vigilancia y un control de seguridad "no puede haber cámaras grabando lo que ocurre en los servicios". Por ello recordó que aunque se ha mejorado toda la instalación, es necesario que vaya acompañado de "responsabilidad y concienciación". Para contrarrestar la acción de los vándalos, expuso como recetas el control de cámaras, la vigilancia policial y el "reproche social". No obstante, recordó que se mostrarán vigilantes para que la estación se mantenga en el estado actual de modernidad que tiene en la actualidad. También reivindicó la ubicación de la estación de autobuses y compatibilizar los trabajos mientras que la terminal seguía funcionando. "No queríamos perder la centralidad de la estación. Se podía haber hecho una estación mucho más barata lejos de la ciudad".