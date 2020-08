La Policía Local, obligada a intervenir para evitar que los confinados salgan de su casa

La “prescripción” médica no está siendo suficiente para conseguir que algunos contagiados y potenciales infectados que están a la espera del resultado de una PCR cumplan con la obligada cuarentena. No es un problema solo de Salamanca, el propio consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, hizo el jueves un llamamiento a la ciudadanía para que, al tratarse de un “posible delito”, denunciase a quienes hacen caso omiso a la petición de su facultativo de evitar todo contacto con otras personas para evitar brotes. Ante esta situación y según ha podido saber este periódico, la Policía Local de la capital del Tormes está colaborando muy estrechamente con los médicos de Atención Primaria y el Servicio de Epidemiología para evitar que quienes deberían permanecer confinados salgan de sus casas, como, de hecho, está ocurriendo en algunos casos. Los agentes realizan casi a diario verificaciones de que determinadas personas, de las que existen indicios de que no están cumpliendo con el aislamiento, permanecen en su domicilio. Y, para ello, acuden directamente a sus viviendas a comprobarlo y, de no encontrarlos, informan los servicios sanitarios de la Junta de Castilla y León.

En los barrios de Buenos Aires, San José y Los Alcaldes, así como en la calle de San Ambrosio (próxima al Cerro de San Vicente), agentes municipales acuden casi a diario para vigilar a determinados pacientes. Esta labor forma parte de la ayuda que Sanidad ha pedido al Ayuntamiento de la capital para tratar de controlar a pacientes que, a pesar de que deberían permanecer confinados en sus domicilios, no solo no lo hacen sino que, en algunos casos, llegan incluso a jactarse entre los vecinos de incumplir esa orden médica. Precisamente dos de los barrios en los que están interviniendo los agentes municipales para intentar que se respeten las órdenes de confinamiento, Buenos Aires y Los Alcaldes, están integradas en la zona básica de salud Elena Ginel, que es el área de Castilla y León que más casos de coronavirus ha sumado en los últimos siete días. Por este motivo, Atención Primaria ha solicitado a los agentes locales que presten una especial atención a estos distritos para que la incidencia de la COVID_no continúe aumentando. Se trata de la medida disuasoria por la que se ha optado antes de que, si continúa la desobediencia, las autoridades sanitarias se vean obligadas a recurrir a medidas judiciales para poner freno a estas peligrosas conductas.